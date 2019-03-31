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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:34
Прохожий написав:
так а чё не снял в Кристере чтобы "жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро
" а остался жить в "вонючке возле метро
" Я так и не понял...
1000грн решают?
5200 против 7500, привык к локейшену, женщины без авто, мало ли что ещё. Да и 1000грн В МЕСЯЦ решают, когда этих тысяч, скажем, до 30... Далеко не у всех 20см, как у вас))
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 25 лип, 2019 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 21:41
l66 написав:ihorkyiv
Здесь кто-то говорил, что в Харькове коммунальные услуги входят в стоимость аренды. То есть нет такого, как в Киеве : указание стоимости аренды плюс все коммунальные платежи.
В Киеве тоже такое есть: так лендлорды, получающие субсидии делают, доходность в спальниках сумасшедшая обеспечивается
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Додано: Чет 25 лип, 2019 21:51
antonivs3 написав: ihorkyiv написав:
Натрапив на статтю щодо оренди у Харкові "Нові ціни на житло у Харкові: чи потягнуть батьки "студентську хату". Ось витяги з неї: "Біля метро «Героїв Праці» «однушка» без ремонту обійдеться в 7,5-8 тис. грн.", ""Квартири в районі Шатилівської або Соснової гірки розглядаються в районі 9-10 тис. грн., що було немислимо кілька років тому. При цьому район, Павлово Поле користується великою популярністю у айтішників, які вважають за краще знімати житло недалеко від роботи. А ціни на квартири все частіше прив'язують до долара – в середньому виходить 500-600 дол.". Подивився на мапі міста: метро "Героїв праці" - північно-східна околиця, Шатилівська і Соснова гірка - ближче до центру міста, але не центр. Висновок: вимушений засмутити своїх столичних орендарів, підвищення ставки на 10%
Харьковчане вам скажут, что это несмотря на смещенность от центра, самый дорогой район, как и Алексеевка, которая вообще окраина. За 8 можно без напряга снять на Оболони возле метро и С ремонтом, конечно не дызайнерский и в старом фонде, а БЕЗ ремонта подняли ценник за БПС прямо возле Минской до 5200грн, хотели до 6, но товаришч тыкнул носом в хаты под 50м (против 33м2 БПС) с ремонтами в Кристере и сказал, что за 6 метро можете оставить себе вместе с сараем, а ему проще снимать на 1500 дороже, экономить 500 на коммуналке и жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро, которое ему побоку. Хозяева подумали и решили, что нервы и пилюли дороже 800грн в месяц и оставили проверенного адеквата себе. Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.
В доме недалеко от Кристера.
7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.
8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.
Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги.
Если мои знакомые на венике СНИМАЮТ 2к в КТ порядка 52м2 за 4 кгрн, то это не значит, что ее нельзя СДАТЬ за 8-8,5. Просто им повезло.
Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.
А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы. То что ему метро не надо...ну ему не надо, так другим надо. Хочет на веник - велкам.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:06
antonivs3 написав: Прохожий написав:
так а чё не снял в Кристере чтобы "жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро
" а остался жить в "вонючке возле метро
" Я так и не понял...
1000грн решают?
5200 против 7500, привык к локейшену, женщины без авто, мало ли что ещё. Да и 1000грн В МЕСЯЦ решают, когда этих тысяч, скажем, до 30... Далеко не у всех 20см, как у вас))
Чтото арихметика не пляшет.
Подняли до 5200 - со скольки?
1.Знакомые подняли до 5 хрущ без ремонта на углу Вышгородской и Правды. Могли и больше, но во первых - неопытные и боятся потерять клиентов (если-бы они осознавали как АРЕНДАТОРЫ бояться менять жилье - расходы, стресс, гемор), во вторых - не в Киеве живут им геморно заниматься заботами, связаными со сменой арендатора, в третьих....они залог давно спустили, им тупо нечего вернуть в случае съезда, в четвертых, с их слов, арендаторы и вправду очень аккуратные и квартира м нужна только на переночевать.
То есть, Оболонь у метро Минская - 6,5-7 - даже если там убитая хата.
2. Если "привык к локейшену" - плати РЫНОЧНУЮ цену или дуй на веник.
3. Женщина без авто. Так какого вопить, что "мне пофиг метро"? Вон Троя совсем без метро - велкам и туда.
У арендатора может быть миллион вариантов куда он готов съехать, но у лендлорда миллион арендаторов, готовых заехать. Рынок!
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:38
rjkz написав:
В доме недалеко от Кристера.
7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.
8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.
Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...
Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.
А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы.
В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 25 лип, 2019 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 22:51
rjkz написав:
Чтото арихметика не пляшет.
Подняли до 5200 -со скольки?
У арендатора может быть миллион вариантов куда он готов съехать, но у лендлорда миллион арендаторов, готовых заехать. Рынок!
Сорри, все же 5400, с 5000грн. И да- я не утверждаю, что можно легко найти совок на Оболони рядом с метро за 5-6тыс) Но 1тыс, которая не играет роли в интернете, в однушке спальников совершает чудеса касательно состояния однушки)
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Додано: Чет 25 лип, 2019 23:19
antonivs3 написав: rjkz написав:
В доме недалеко от Кристера.
7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.
8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.
Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...
Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.
А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы.
В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо.
Так Вы нашли когда спрашивать. Через месяц спросите.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 23:30
antonivs3 написав: rjkz написав:
Чтото арихметика не пляшет.
Подняли до 5200 -со скольки?
У арендатора может быть миллион вариантов куда он готов съехать, но у лендлорда миллион арендаторов, готовых заехать. Рынок!
Сорри, все же 5400, с 5000грн. И да- я не утверждаю, что можно легко найти совок на Оболони рядом с метро за 5-6тыс) Но 1тыс, которая не играет роли в интернете, в однушке спальников совершает чудеса касательно состояния однушки)
Он должно быть долго там живет и ему не поднимали ценник.
Это ошибка лендлорда. Когда разница между текущей ценой аренды и рынком становится чересчур большой, это приводит к конфликту. Будь у него рыночная цена прошлого года, проблемы-бы увеличить на 10% ценник не стояло бы. В данной же ситуации пытались поднять на 20%
Выход - либо прервать контракт в одностороннем порядке либо договариваться о плавной коррекции либо каждый год, либо каждые полгода. Если конечно это оправдано рынком.
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