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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:22
antonivs3 написав: UA написав: antonivs3 написав:
За 8 можно без напряга снять на Оболони возле метро и С ремонтом, конечно не дызайнерский и в старом фонде, а БЕЗ ремонта подняли ценник за БПС прямо возле Минской до 5200грн
, хотели до 6, но товаришч тыкнул носом в хаты под 50м (против 33м2 БПС) с ремонтами в Кристере и сказал, что за 6 метро можете оставить себе вместе с сараем, а ему проще снимать на 1500 дороже, экономить 500 на коммуналке и жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро, которое ему побоку. Хозяева подумали и решили, что нервы и пилюли дороже 800грн в месяц и оставили проверенного адеквата себе. Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.
Классика. Когда "Проверенный адекват" наконец то съедет, у хозяев останется убитая, требующая много денег на кап.ремонт квартира.
Вы думаете БПС прямо у метро на Оболони с рыночной стоимостью 6 так легко убить?))) Там обои меняли в последний раз в прошлом тысячелетии)
Так 6 или 5,4? Или 5,2?
Мое мнение, прямо у метро Минская за 6,5 улетит аж бегом, дороже тоже можно. Даже убитая, правда степень убитости у каждого свой. "Кому и кобыла - невеста" ("Двенадцать стульев" Ильф и Петров). Это локация такая.
Знакомый еще год назад сдавал гостинку у метро нивки за 6, причем чел живет очень давно, начальный ценник был 3800, потом поднимался несколько раз. сколько сейчас - не знаю.
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rjkz
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39
antonivs3 написав: rjkz написав:
В доме недалеко от Кристера.
7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.
8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.
Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...
Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.
А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы.
В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо.
Я делаю так - смотрю цены по дому где-то к концу августа, беру среднюю и делаю минус 10% для людей, которых я не хотел-бы терять. Для тех, кого хочу потерять - верхняя планка, для тех, кто пофиг, но устраивает - нижняя. Если разница между тем, что есть и новой ценой незначительная - не порчу настроение ни себе ни арендаторам.
Но при росте цены это делать надо с любыми арендаторами регулярно как раз для того, чтобы не испортить отношения когда разница будет огромной. Мало того, даже самые лучшие арендаторы попадают в некомфортную эмоциональную среду, когда находятся в подвешенном состоянии, например, люди вселились при ценнике 7, а сейчас ценник 12. Вот они сами разговор не заведут, а ждут в какой момент или лендлорд их выселит, чтобы сдать по рынку или поднимет цену сразу намного (я даже знаю одних людей, которые САМИ стали платить больше (но все равно ниже рынка), когда цена стала неприлично низкой).
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rjkz
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