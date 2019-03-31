Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39

antonivs3 написав: rjkz написав: В доме недалеко от Кристера.

7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.

8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.

Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...

Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.

А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы. В доме недалеко от Кристера.7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы. В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо. В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо.

Я делаю так - смотрю цены по дому где-то к концу августа, беру среднюю и делаю минус 10% для людей, которых я не хотел-бы терять. Для тех, кого хочу потерять - верхняя планка, для тех, кто пофиг, но устраивает - нижняя. Если разница между тем, что есть и новой ценой незначительная - не порчу настроение ни себе ни арендаторам.Но при росте цены это делать надо с любыми арендаторами регулярно как раз для того, чтобы не испортить отношения когда разница будет огромной. Мало того, даже самые лучшие арендаторы попадают в некомфортную эмоциональную среду, когда находятся в подвешенном состоянии, например, люди вселились при ценнике 7, а сейчас ценник 12. Вот они сами разговор не заведут, а ждут в какой момент или лендлорд их выселит, чтобы сдать по рынку или поднимет цену сразу намного (я даже знаю одних людей, которые САМИ стали платить больше (но все равно ниже рынка), когда цена стала неприлично низкой).