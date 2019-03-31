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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:22
antonivs3 написав: UA написав: antonivs3 написав:
За 8 можно без напряга снять на Оболони возле метро и С ремонтом, конечно не дызайнерский и в старом фонде, а БЕЗ ремонта подняли ценник за БПС прямо возле Минской до 5200грн
, хотели до 6, но товаришч тыкнул носом в хаты под 50м (против 33м2 БПС) с ремонтами в Кристере и сказал, что за 6 метро можете оставить себе вместе с сараем, а ему проще снимать на 1500 дороже, экономить 500 на коммуналке и жить в нормальном просторном жилье, а не в вонючке возле метро, которое ему побоку. Хозяева подумали и решили, что нервы и пилюли дороже 800грн в месяц и оставили проверенного адеквата себе. Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.
Классика. Когда "Проверенный адекват" наконец то съедет, у хозяев останется убитая, требующая много денег на кап.ремонт квартира.
Вы думаете БПС прямо у метро на Оболони с рыночной стоимостью 6 так легко убить?))) Там обои меняли в последний раз в прошлом тысячелетии)
Так 6 или 5,4? Или 5,2?
Мое мнение, прямо у метро Минская за 6,5 улетит аж бегом, дороже тоже можно. Даже убитая, правда степень убитости у каждого свой. "Кому и кобыла - невеста" ("Двенадцать стульев" Ильф и Петров). Это локация такая.
Знакомый еще год назад сдавал гостинку у метро нивки за 6, причем чел живет очень давно, начальный ценник был 3800, потом поднимался несколько раз. сколько сейчас - не знаю.
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rjkz
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39
antonivs3 написав: rjkz написав:
В доме недалеко от Кристера.
7500 - минимальная цена в доме, за смарт порядка 20 м2. Причем за этот ценник чуть-ли не драка.
8000-9000 - или однушка от 30м2 или такого-же плана студия. Ценник немного зависит от начинки, ремонта и планировки, потому как есть с одним окном. В принципе, нормальную студию с 2-мя окнами не проблема СДАТЬ за 9-9,5 (правда все норовят через группу в вайбере, потому как без посредника). При этом есть арендаторы, которые СНИМАЮТ за 7.
Я еще раз напоминаю - СДАТЬ и СНЯТЬ одну и ту-же хату можно за разные деньги...
Если лендлорд черезчур сентиментальный, то имеет таких арендаторов, как Вы описали.
А по нормальному, выставив чувака в Кристер, спокойно за 8 (если это не бомжатник) сдал-бы.
В состоянии совок - не сдал бы. Вам повторю- сдать и сдавать это разное: в соседнем БПС недавно имел очередь на 8, с хорошим ДЛЯ БПС ремонтом, и туго сдал за 8500 с простоем полмесяца. Насчет студий- были бы в КГ студии, стоили бы максимум на тысячу дешевле, чем минимальная для ДБК однушка в две студии площадью. Знакомый ЛЛ сейчас сдает там 49м2 за 8000, второй год пошел, грю поднимать будешь в августе? -Да стихло все, на сегодня и 8 неплохо.
Я делаю так - смотрю цены по дому где-то к концу августа, беру среднюю и делаю минус 10% для людей, которых я не хотел-бы терять. Для тех, кого хочу потерять - верхняя планка, для тех, кто пофиг, но устраивает - нижняя. Если разница между тем, что есть и новой ценой незначительная - не порчу настроение ни себе ни арендаторам.
Но при росте цены это делать надо с любыми арендаторами регулярно как раз для того, чтобы не испортить отношения когда разница будет огромной. Мало того, даже самые лучшие арендаторы попадают в некомфортную эмоциональную среду, когда находятся в подвешенном состоянии, например, люди вселились при ценнике 7, а сейчас ценник 12. Вот они сами разговор не заведут, а ждут в какой момент или лендлорд их выселит, чтобы сдать по рынку или поднимет цену сразу намного (я даже знаю одних людей, которые САМИ стали платить больше (но все равно ниже рынка), когда цена стала неприлично низкой).
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rjkz
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2
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:49
investorkiev написав:
Купила
UA написав:
Бывает сэкономишь, поставишь например сифон-полуавтомат на ванну турецкий. На первом же арендаторе он ломается. Смотришь на поломку, на конструкцию... и понимаешь, что не поломаться он просто не мог.
набор кранов для всей квартиры (умывальник, ванна, лейка, кран на кухню) скопом за 2000грн, уже 2 года работает без нареканий.
Вопрос к знатокам: что я делаю не так?
Так дядя или тетя ? Или каждый раз по- разному ?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:01
Последний раз по поводу 1к возле минской.
Сегодня разговаривал с нашим коллегой.
Съехали очередные арендаторы.
1 к в совсостоянии. сдавалась за 5,5.
На август сейчас решают ставить 6,5 или 7.
.....
Внимание!!!
Борщаговка!
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rjkz
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Додано: Суб 27 лип, 2019 00:49
ihorkyiv Дуже вдячна за змістовні відповіді. Витряхати подробиці з СК, перечитувати ті паковани документів, це реально жах. Тож пораду не видригуватись і покластись на свій здоровий глузд при відборі орендарів вважаю дуже слушною. Я уважно дивилась на рекомендації з власного досвіду лендлордів, це цікаво і пізнавально.
З страхуванням я стикалася кілька разів, але жодного договору не уклала. Але. Страхування чудово працює як метод пресування контрагента. При цьому достатньо погроз, що майно застраховане (насправді ні) й замість мене контрагент буде розбиратись з "великою і страшною" страховою компанією, працює бездоганно.
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borshchik
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:44
rjkz написав:
Последний раз по поводу 1к возле минской.
Сегодня разговаривал с нашим коллегой.
Съехали очередные арендаторы.
1 к в совсостоянии. сдавалась за 5,5.
На август сейчас решают ставить 6,5 или 7.
.....
Внимание!!!
Борщаговка!
Арендодатель с более чем 20 стажем как то мне заявил, мол квартира с хорошим ремонтом должна сдаваться в 2 раза дороже, такой же, в том же доме, в состоянии совок.
Если такой ситуации на рынке аренды нет, то нефиг делать хорошие ремонты под аренду. Бюджетной косметики хватит. Б/У техника, мебель с ОЛХ и вперед.
Сам он так и поступает. У него предарендная подготовка вновь купленной совкоквартиры неделю - максимум две недели занимает. Это при том, что он человек медлительный.
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UA
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1
Додано: Суб 27 лип, 2019 12:00
UA написав: rjkz написав:
Последний раз по поводу 1к возле минской.
Сегодня разговаривал с нашим коллегой.
Съехали очередные арендаторы.
1 к в совсостоянии. сдавалась за 5,5.
На август сейчас решают ставить 6,5 или 7.
.....
Внимание!!!
Борщаговка!
Арендодатель с более чем 20 стажем как то мне заявил, мол квартира с хорошим ремонтом должна сдаваться в 2 раза дороже, такой же, в том же доме, в состоянии совок.
Если такой ситуации на рынке аренды нет, то нефиг делать хорошие ремонты под аренду. Бюджетной косметики хватит. Б/У техника, мебель с ОЛХ и вперед.
Сам он так и поступает. У него предарендная подготовка вновь купленной совкоквартиры неделю - максимум две недели занимает. Это при том, что он человек медлительный.
Так должно быть, но так не есть. Ремонт зачастую берет сумму равную или бОльшую стоимости квартиры.
Чтобы было понятно - в той квартире с 80-х даже обои не переклеивались (подклеивались, рулон тех-же был оставлен старым хозяином при покупке).
ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.
И год уже ремонт идет...я тоже медлительный
Соседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц.
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rjkz
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2
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:49
Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.
Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.
Соответственно, нужно экономить. На всем.
Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.
Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).
Все что долше, дороже - это прос@р денег.
Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.
Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.
Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?
Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).
Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).
Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.
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investorkiev
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:42
rjkz написав:
ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.
И год уже ремонт идет...я тоже медлительный
Соседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц.
О соотношении цена - качество ремонта нужно говорить лет через 5 эксплуатации квартиры. По моим наблюдениям, квартиры отремонтированные за 1-2 месяца, через пару лет выставляются на продажу по демпинговой цене. Паяный полипропилен, без редукторов на вводе, в высотном доме, где давление может быть и 10 Бар или электропроводка из левого ШВВП это всегда очень ненадолго.
Бывают конечно слаженные профи-бригады умеющие ремонтировать очень быстро и при этом качественно, но это уже стоит совсем других денег.
ПС. Телевизоры устаревают чуть ли не через год - полтора после покупки. Фиг угонишься.
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UA
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:52
Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.
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investorkiev
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