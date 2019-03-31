investorkiev написав:

Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.Соответственно, нужно экономить. На всем.Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).Все что долше, дороже - это прос@р денег.Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.