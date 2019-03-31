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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:59
investorkiev написав:
Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.
Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.
Соответственно, нужно экономить. На всем.
Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.
Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).
Все что долше, дороже - это прос@р денег.
Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.
Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.
Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?
Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).
Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).
Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.
Натаха, у тебя сугубо женский взгляд на околоремонтные вопросы.
У меня уборщица белые стены моет шваброй с моющим средством.
Краска не Снежка естественно
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:05
Юа, и что ты этим сказать хотел?
Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?
Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?
Как часто ты их перекрашиваешь?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:29
investorkiev написав:
Юа, и что ты этим сказать хотел?
Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?
Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?
Как часто ты их перекрашиваешь?
Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36
Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.
В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.
Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.
Все.
Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать
ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:57
investorkiev написав:
Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.
В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.
Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.
Все.
Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать
ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?
В 18-ом. Но это с моим Festool. Соседи в том же доме, по 160 гр. метр работы платили.
ХЗ. У меня ж типа дизайн
И в обоях не разбираюсь.
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