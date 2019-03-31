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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1528152915301531

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:59

  investorkiev написав:Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.

Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.

Соответственно, нужно экономить. На всем.

Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.

Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).

Все что долше, дороже - это прос@р денег.

Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.

Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.

Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?

Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).

Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).

Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.

Натаха, у тебя сугубо женский взгляд на околоремонтные вопросы.
У меня уборщица белые стены моет шваброй с моющим средством.
Краска не Снежка естественно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Юа, и что ты этим сказать хотел?

Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?

Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?

Как часто ты их перекрашиваешь?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:29

  investorkiev написав:Юа, и что ты этим сказать хотел?

Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?

Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?

Как часто ты их перекрашиваешь?

Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.

В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.

Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.

Все.

Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать


ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:57

  investorkiev написав:Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.

В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.

Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.

Все.

Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать


ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?

В 18-ом. Но это с моим Festool. Соседи в том же доме, по 160 гр. метр работы платили.
ХЗ. У меня ж типа дизайн :mrgreen: И в обоях не разбираюсь.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:17

  investorkiev написав:Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.

Для большинства это высшая математика. Народ предпочитает инвестиции в дополнительные дюймы телевизора.
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  #<1 ... 1528152915301531
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