|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 27 лип, 2019 14:59
investorkiev написав:
Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.
Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.
Соответственно, нужно экономить. На всем.
Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.
Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).
Все что долше, дороже - это прос@р денег.
Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.
Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.
Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?
Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).
Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).
Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.
Натаха, у тебя сугубо женский взгляд на околоремонтные вопросы.
У меня уборщица белые стены моет шваброй с моющим средством.
Краска не Снежка естественно
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:05
Юа, и что ты этим сказать хотел?
Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?
Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?
Как часто ты их перекрашиваешь?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:29
investorkiev написав:
Юа, и что ты этим сказать хотел?
Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?
Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?
Как часто ты их перекрашиваешь?
Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36
Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.
В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.
Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.
Все.
Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать
ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:57
investorkiev написав:
Я не вижу проблем раз в 10 лет переклеить обои.
В арендной хате мебели по минимуму, мешать не будет.
Загнал тетку с помощницей, 3-4 дня и обои переклеены.
Все.
Сам же перекрашивать свой стеклохолст не будешь - все равно маляров искать, мебель тоже двигать
ЗЫ: это 90грн/метр с тебя в каком году брали?
В 18-ом. Но это с моим Festool. Соседи в том же доме, по 160 гр. метр работы платили.
ХЗ. У меня ж типа дизайн
И в обоях не разбираюсь.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:17
investorkiev написав:
Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.
Для большинства это высшая математика. Народ предпочитает инвестиции в дополнительные дюймы телевизора.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:12
Где вы такие цены нашил?
На Оболоне от 8000 грн. аренда. Есть пару вариантов за 7000 но похоже это просто риэлторская замануха.
Цены смотрел на Лун.юа
-
Garbb
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 18:26
Garbb написав:
Где вы такие цены нашил?
На Оболоне от 8000 грн. аренда. Есть пару вариантов за 7000 но похоже это просто риэлторская замануха.
Цены смотрел на Лун.юа
Та это ребята авизо 2016 года читают, развлекаются
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 18:52
UA написав: investorkiev написав:
Юа, и что ты этим сказать хотел?
Сколько обошлись твои покрашенные стены (1кв.м: работа+ материалы)?
Сколько обойдется их перекрашивание (1кв.м: работа+материалы)?
Как часто ты их перекрашиваешь?
Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
Посоветуйте на опыте оптимальную краску: цена, качество.. спасибо.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
-
Alex_V_K_79
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 15.12.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13842
|1053740
|
Суб 27 лип, 2019 20:15
shapo
|
|8
|667
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|182034
|
|