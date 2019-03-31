Додано: Суб 27 лип, 2019 23:26

investorkiev написав: Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.



Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.



Соответственно, нужно экономить. На всем.



Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.



Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).



Все что долше, дороже - это прос@р денег.



Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.



Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.



Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?



Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).



Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).



Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально. Если лендлорд профессиональный, то ремонт с нуля делается 2 месяца, максимум 3 - в зависимости от сложности ремонта, наличии/отсутствии машинной штукатурки и т.д.Из своего опыта - нормально если ремонт окупается за 20-25 аренд.Соответственно, нужно экономить. На всем.Хочется купить чтото дорогое? Нет, бей себя по рукам.Только распродажи, акции или б/у (ну или напрямую от производителя -если обьем позволяет).Все что долше, дороже - это прос@р денег.Мебель должна быть такой, чтобы легко чинилась, обновлялась, перетягивалась.Или настолько дешевой чтобы в случае поломки не было сомнений - выкинул на свалку и заменил на новую.Единственное что я так и не понял пока - что делать со стенами. Обои или под покраску?Вроде как под покраску - практичнее на будующее (или обои под покраску).Но по деньгам считаю - так выгоднее только после 4 перекрашивания (переклеивания обоев).Если учесть что при долгосрочной аренде обои клеятся лет на 8-10, то получается выгода наступит после 30 лет эксплуатации, что нереально.

Я не только лендлорд, но и прораб-отделочник в прошлом. Реально сделать за месяц любой ремонт в любой квартире. Вопрос - сколько это будет стоить. Есть химия, которая сохнет не месяцы и не недели и даже не дни, а часы. Но она дорогая и в Украину никто сейчас ее не завозит. При этом снабженец на машине сам ездит все скупает и завозит, прораб не вылазит с объекта и тд.Сейчас проблема с нормальными людьми - я уже писал печальные ожидания плиточников. Первые 1,5 месяца были потеряны ожиданием очереди прораба застройщика - обещали сделать быстро и дешево (и хреново). Соседям сделали 100 баксов/м2 (с материалами) за месяц. Когда стало понятно, что ожидание грозит затянуться на неопределенное время, послал его. Ну и делал не торопясь, были месяцы, когда на объекте никого не было, маляр работала сразу на 2-х объектах, поэтому то что можно было сделать за 3 недели - делала 2 месяца, по 3 дня в неделю, кроме церковных праздников (а их много). Но по цене - раза в 2 дешевле рынка и раза в 3 ниже цены знакомого прораба. Посчитал, что оно стоит потеряного времени.Ремонт сделан так, чтобы к нему не возвращаться никогда. Даже если зальет (но лучше не надо). Даже если туда запустить детей с собаками и котами и еще и все курящие - просто перекрасится поверху за 1 день (но и убить постараться надо - силиконовая фасадная краска), если надо - локально.А! По акции купил дверь в Ёпе, она числилась на складе и сказали что привезут через неделю. Фига, оказалось что что она на складе-то числилась, а на самом деле ее нет. Привезли через месяц и неделю после 4 переносов на неделю и скандалов. С кухней похожая история. Еще не привезли. ВВиду особенностей проекта, кухня держит установку верхнего освещения и радиатора отопления.Все красиво на бумаге, но забыли про овраги. (с)