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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1529153015311532

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:39

  UA написав:
  rjkz написав:ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.
И год уже ремонт идет...я тоже медлительный :oops: Соседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц. :mrgreen:

О соотношении цена - качество ремонта нужно говорить лет через 5 эксплуатации квартиры. По моим наблюдениям, квартиры отремонтированные за 1-2 месяца, через пару лет выставляются на продажу по демпинговой цене. Паяный полипропилен, без редукторов на вводе, в высотном доме, где давление может быть и 10 Бар или электропроводка из левого ШВВП это всегда очень ненадолго.
Бывают конечно слаженные профи-бригады умеющие ремонтировать очень быстро и при этом качественно, но это уже стоит совсем других денег.
ПС. Телевизоры устаревают чуть ли не через год - полтора после покупки. Фиг угонишься.


ССовершенно верно. У меня потеряно время сейчас, чтобы не выставлять потом на бросовую продажу и не думать о ремонте.
За 10 лет Ылитный АППС практически не напоминал о ремонте.
На венике соседи вселялись в квартру после ремонта от застройщика (за прорабом которого я гонялся и не догнал), у них сразу вывалилась розетка...ее поставили без подрозетника :shock: , просто в дырку в стене (газоблок)...провода сечением менее 1 мм. Ламинат резалт (Коростень) вздувается в первые 3 месяца почти у всех. Дверь от застройщика не меняется при ремонте "от застройщика" :lol: но весит килограмм 10 (когда мне меняли, отставили к покрашеной стене, я взять хотел переставить, напрягся и ...чуть не подбросил ее вверх :mrgreen: ).
Поэтому, дешевле 1 раз сделать правильно, чтобы потом десятилетиями не вспоминать о ремонте. Тогда это будет ПАССИВНЫЙ доход, а не гемор ежедневный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:44

  investorkiev написав:Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.


Какая проблема купить нормальные провода И пустить их в стенах, не в стяжке пола, нормальные трубы, взять нормальных специалистов, сделать нормальный проект?...упс, ремонт вырос в смете в три раза, специалистов надо ждать месяцами поэтму вместо 3 куе и месяца имеем в разы больше и год.
rjkz
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  #<1 ... 1529153015311532
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