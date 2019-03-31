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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:39
UA написав: rjkz написав:
ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.
И год уже ремонт идет...я тоже медлительный
Соседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц.
О соотношении цена - качество ремонта нужно говорить лет через 5 эксплуатации квартиры. По моим наблюдениям, квартиры отремонтированные за 1-2 месяца, через пару лет выставляются на продажу по демпинговой цене. Паяный полипропилен, без редукторов на вводе, в высотном доме, где давление может быть и 10 Бар или электропроводка из левого ШВВП это всегда очень ненадолго.
Бывают конечно слаженные профи-бригады умеющие ремонтировать очень быстро и при этом качественно, но это уже стоит совсем других денег.
ПС. Телевизоры устаревают чуть ли не через год - полтора после покупки. Фиг угонишься.
ССовершенно верно. У меня потеряно время сейчас, чтобы не выставлять потом на бросовую продажу и не думать о ремонте.
За 10 лет Ылитный АППС практически не напоминал о ремонте.
На венике соседи вселялись в квартру после ремонта от застройщика (за прорабом которого я гонялся и не догнал), у них сразу вывалилась розетка...ее поставили без подрозетника
, просто в дырку в стене (газоблок)...провода сечением менее 1 мм. Ламинат резалт (Коростень) вздувается в первые 3 месяца почти у всех. Дверь от застройщика не меняется при ремонте "от застройщика"
но весит килограмм 10 (когда мне меняли, отставили к покрашеной стене, я взять хотел переставить, напрягся и ...чуть не подбросил ее вверх
).
Поэтому, дешевле 1 раз сделать правильно, чтобы потом десятилетиями не вспоминать о ремонте. Тогда это будет ПАССИВНЫЙ доход, а не гемор ежедневный.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:44
investorkiev написав:
Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.
Какая проблема купить нормальные провода И пустить их в стенах, не в стяжке пола, нормальные трубы, взять нормальных специалистов, сделать нормальный проект?...упс, ремонт вырос в смете в три раза, специалистов надо ждать месяцами поэтму вместо 3 куе и месяца имеем в разы больше и год.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:58
UA написав: investorkiev написав:
Какая проблема при любом ремонте поставить редуктор давления?
600 грн +30 минут работы, включая перекуры.
Для большинства это высшая математика. Народ предпочитает инвестиции в дополнительные дюймы телевизора.
Есть еще один момент.
Предпложим, Вы сделали разводку ТИСИ или Рехау. И поставили редуктор.
А соседи снизу и сверху сделали хреновым полипропиленом. Да еще и смесители стоят на дешевых шлангах (сегодня у меня пятый(уже сбился со счета) на ведре потек).
И тут гидроудар.
Какая вероятность того, что у соседей просто рванут трубы и тем компенсируют давление раньше, чем у вас закончится запас прочности?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 00:06
Alex_V_K_79
Цена/качество сейчас силтек фасад силикон про.
Брать или не вЁпе или если в Ёпе, то по акции. Была 1162 грн за 9 кг. 1500+ регулярная цена.
О временах, когда я в арендной красил немецким еще капаролом, можно только вздыхать.
Хотя укрывистость такая, что хватило одного слоя. Силтек - минимум 2 а то и 3.
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rjkz
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