Додано: Суб 27 лип, 2019 23:39

UA написав: rjkz написав: ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.

И год уже ремонт идет...я тоже медлительный Соседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц. ЗЫ: Сейчас комплектую веник и сердце кровью обливается - все brand-new, пока что из бу планирую свой телек отдать лед панасоник диагональ 42, ему лет 6-7.И год уже ремонт идет...я тоже медлительныйСоседи тоже под аренду делали ремонт, жаловались, что долго делался...целый месяц.

О соотношении цена - качество ремонта нужно говорить лет через 5 эксплуатации квартиры. По моим наблюдениям, квартиры отремонтированные за 1-2 месяца, через пару лет выставляются на продажу по демпинговой цене. Паяный полипропилен, без редукторов на вводе, в высотном доме, где давление может быть и 10 Бар или электропроводка из левого ШВВП это всегда очень ненадолго.

Бывают конечно слаженные профи-бригады умеющие ремонтировать очень быстро и при этом качественно, но это уже стоит совсем других денег.

ПС. Телевизоры устаревают чуть ли не через год - полтора после покупки. Фиг угонишься. О соотношении цена - качество ремонта нужно говорить лет через 5 эксплуатации квартиры. По моим наблюдениям, квартиры отремонтированные за 1-2 месяца, через пару лет выставляются на продажу по демпинговой цене. Паяный полипропилен, без редукторов на вводе, в высотном доме, где давление может быть и 10 Бар или электропроводка из левого ШВВП это всегда очень ненадолго.Бывают конечно слаженные профи-бригады умеющие ремонтировать очень быстро и при этом качественно, но это уже стоит совсем других денег.ПС. Телевизоры устаревают чуть ли не через год - полтора после покупки. Фиг угонишься.

ССовершенно верно. У меня потеряно время сейчас, чтобы не выставлять потом на бросовую продажу и не думать о ремонте.За 10 лет Ылитный АППС практически не напоминал о ремонте.На венике соседи вселялись в квартру после ремонта от застройщика (за прорабом которого я гонялся и не догнал), у них сразу вывалилась розетка...ее поставили без подрозетника, просто в дырку в стене (газоблок)...провода сечением менее 1 мм. Ламинат резалт (Коростень) вздувается в первые 3 месяца почти у всех. Дверь от застройщика не меняется при ремонте "от застройщика"но весит килограмм 10 (когда мне меняли, отставили к покрашеной стене, я взять хотел переставить, напрягся и ...чуть не подбросил ее вверх).Поэтому, дешевле 1 раз сделать правильно, чтобы потом десятилетиями не вспоминать о ремонте. Тогда это будет ПАССИВНЫЙ доход, а не гемор ежедневный.