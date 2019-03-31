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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1530153115321533

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:31

  rjkz написав:Ауди пробегал почти 250 ккм.

А єто разве много?
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46

Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:18

  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.


ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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  #<1 ... 1530153115321533
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