А єто разве много?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:18
ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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