А єто разве много?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Додано: Нед 28 лип, 2019 17:18
ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:02
Опоздали.
590 тыс грн там стоят 30-метровые студии при полной оплате.
42 м2 на Радужном от КГС стоят 823 тыс грн при опять же полной оплате
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:34
antey1969
Вы уже взяли?
место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.
Урловский - 2 на котоловане комфорт 750
троян - полный привет.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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