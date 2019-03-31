Додано: Нед 28 лип, 2019 18:34

antey1969



Вы уже взяли?



место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.



Урловский - 2 на котоловане комфорт 750



троян - полный привет.

Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.