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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:31
rjkz написав:
Ауди пробегал почти 250 ккм.
А єто разве много?
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LordEmerald
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Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 28 лип, 2019 17:18
hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:02
proftpd66 написав: hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Опоздали.
590 тыс грн там стоят 30-метровые студии при полной оплате.
42 м2 на Радужном от КГС стоят 823 тыс грн при опять же полной оплате
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antey1969
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:34
antey1969
Вы уже взяли?
место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.
Урловский - 2 на котоловане комфорт 750
троян - полный привет.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:55
proftpd66 написав:antey1969
Вы уже взяли?
место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.
Урловский - 2 на котоловане комфорт 750
троян - полный привет.
Хе-хе, я такими локациями не балуюсь.
Общедоступная информация с сайта КГС
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antey1969
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:02
hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
дорого!!!
писяголов сдает за 5кгрн 2к в шаговой доступности от м.Печерская
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:08
Alex_V_K_79 написав:
UA написав:Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
Посоветуйте на опыте оптимальную краску: цена, качество.. спасибо.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
завтра утром УА опохмелившись доберется до места работы ,перепишет с ведер эти мудренные буквы и отпишется
...и опять начнется вечер акуительных историй от реального лендлорда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:17
hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.
Ваш Зепутат
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