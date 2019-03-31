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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1531153215331534>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:31

  rjkz написав:Ауди пробегал почти 250 ккм.

А єто разве много?
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46

Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 17:18

  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.


ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:02

  proftpd66 написав:
  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.


ЖК Райдужный от КМБ можно брать 36-50 метров по 530к? Это примерно там, где пизанские башни стоят.

Опоздали.
590 тыс грн там стоят 30-метровые студии при полной оплате.
42 м2 на Радужном от КГС стоят 823 тыс грн при опять же полной оплате
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:34

antey1969

Вы уже взяли?

место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.

Урловский - 2 на котоловане комфорт 750

троян - полный привет.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:55

  proftpd66 написав:antey1969

Вы уже взяли?

место не самое лучшее чтобы спешить в спешку.

Урловский - 2 на котоловане комфорт 750

троян - полный привет.

Хе-хе, я такими локациями не балуюсь.
Общедоступная информация с сайта КГС
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:02

  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.

дорого!!!
писяголов сдает за 5кгрн 2к в шаговой доступности от м.Печерская :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:08

  Alex_V_K_79 написав:
UA написав:Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
Посоветуйте на опыте оптимальную краску: цена, качество.. спасибо.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

завтра утром УА опохмелившись доберется до места работы ,перепишет с ведер эти мудренные буквы и отпишется :mrgreen:
...и опять начнется вечер акуительных историй от реального лендлорда... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:17

  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.

Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:25

  antonivs3 написав:Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.

Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.
alya_tsimbal
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