alya_tsimbal написав:
Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.
У лендлорда и риелтора разные интересы.
Лендлорду надо сдать дороже, риелтору сдать быстрее. Если-бы Ваш объект сдавался через риелтора, то ему пришлось-бы несколько раз ездить показывать, это время, бензин и нервы. Поэтому чем дешевле объекты тем они легче сдаются и тем больше объектов риелтор сдаст за условный период времени, а значит больше и легче заработает.
Отсюда и пропаганда низких цен.