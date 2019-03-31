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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1531153215331534

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:51

  alya_tsimbal написав:
  antonivs3 написав:Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.

Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.


У лендлорда и риелтора разные интересы.
Лендлорду надо сдать дороже, риелтору сдать быстрее. Если-бы Ваш объект сдавался через риелтора, то ему пришлось-бы несколько раз ездить показывать, это время, бензин и нервы. Поэтому чем дешевле объекты тем они легче сдаются и тем больше объектов риелтор сдаст за условный период времени, а значит больше и легче заработает.
Отсюда и пропаганда низких цен.
rjkz
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  #<1 ... 1531153215331534
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