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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 лип, 2019 07:51
alya_tsimbal написав: antonivs3 написав:
Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.
Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.
У лендлорда и риелтора разные интересы.
Лендлорду надо сдать дороже, риелтору сдать быстрее. Если-бы Ваш объект сдавался через риелтора, то ему пришлось-бы несколько раз ездить показывать, это время, бензин и нервы. Поэтому чем дешевле объекты тем они легче сдаются и тем больше объектов риелтор сдаст за условный период времени, а значит больше и легче заработает.
Отсюда и пропаганда низких цен.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38
antonivs3 написав: hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.
А по чем купили эту хату, которую сдали за 6000?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:56
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
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