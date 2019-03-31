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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1531153215331534

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:51

  alya_tsimbal написав:
  antonivs3 написав:Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.

Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.


У лендлорда и риелтора разные интересы.
Лендлорду надо сдать дороже, риелтору сдать быстрее. Если-бы Ваш объект сдавался через риелтора, то ему пришлось-бы несколько раз ездить показывать, это время, бензин и нервы. Поэтому чем дешевле объекты тем они легче сдаются и тем больше объектов риелтор сдаст за условный период времени, а значит больше и легче заработает.
Отсюда и пропаганда низких цен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38

  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.

Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.


А по чем купили эту хату, которую сдали за 6000?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:00

  investorkiev написав:Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )

На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:03

  investorkiev написав:Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )

Трибека питается чужой ненавистью. От ведь вампир.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:07

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )

На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.

Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.
Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.
P.S. Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:22

  airmax78 написав:Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.
Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.


Германия, Херцогенаурах - городочек возле Нюрнберга, где расположены головные офисы Адидаса, Пумы и еще там что-то. Знакомые снимают большую трешку за 900 ойро.
В шуцинских ипенях аренда стоит почти без изменений уже 3-й год, несмотря на рост цен первички. Двушки по 350-500 ойро в зависимости от района и состояния.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:28

  investorkiev написав:Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )


1. Многие арендаторы тоже так решили, поэтому будете соседствовать в этих самых европах.
2. 20% проглатываются тяжело. Даже 10. Зависит от того когда последний раз поднималась.
Если Вы поднимали год назад - это одно, если полгода назад - другое, если 3 года назад (такие тоже бывают) - третье. Если разница между ценой аренды и ценой, которую Вы собираетесь предложить слишком большая - сразу готовьтесь к пересдаче.
rjkz
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