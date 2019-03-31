Додано: Пон 29 лип, 2019 12:40

airmax78 написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав: Решил пожить полгодика в Европе.



Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.



В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.



На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести ) Решил пожить полгодика в Европе.Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )

На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе. На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.

Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.

Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.

P.S. Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет. Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.P.S. Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.

Макс, Вы - страшный человек. Хорошо что Ваш интерес не выходит за пределы западнее от КИМО.Ванбедрум на юге Бруклина сейчас 1700 баксов в не самом убитом комплексе. но в очень шумном месте. В нем-же 2-бедрум - от 2 куе.До Манхеттена на трейне переть минут 40 только по Бруклину, чем ближе тем дороже.В Бей-ридж Бруклина 1бедрум начинается от 2 куе, студии от 1500.Все это естественно без мебели (только кухонная) и техники (тоже кухонная).Надо покупать все свое и с ним-же переезжать. Знакомые перезжали пару лет назад в Нью-Йорке, заплатили около 2 куе + 300 баксов чаевых. Другие буквально чуть более месяца назад из Вирджинии (из-под Вашингтона, который ДС) в штат Вашингтон (который западное побережье), перезд затянул 13 куе (благо работодатель оплатил)Так шо, не распыляйтесь