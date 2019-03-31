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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 29 лип, 2019 07:51
alya_tsimbal написав: antonivs3 написав:
Я уже не говорю за Борщаговки и Лесные.
Сдаю в финише Троещины за 8000 1к, эконом, но пока приличный ремонт
На Лесном в кооперативном, 1к с ремонтом 8500 (вот в июле сдала)
Гараж без ремонта на Оболони, с правом пользования подвалом, 80дол.
Вы какие-то низкие цены пишите или я зажралась - не пойму.
У лендлорда и риелтора разные интересы.
Лендлорду надо сдать дороже, риелтору сдать быстрее. Если-бы Ваш объект сдавался через риелтора, то ему пришлось-бы несколько раз ездить показывать, это время, бензин и нервы. Поэтому чем дешевле объекты тем они легче сдаются и тем больше объектов риелтор сдаст за условный период времени, а значит больше и легче заработает.
Отсюда и пропаганда низких цен.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38
antonivs3 написав: hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.
А по чем купили эту хату, которую сдали за 6000?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:56
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:00
investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:03
investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
Трибека питается чужой ненавистью. От ведь вампир.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:07
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.
Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.
P.S. Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:22
airmax78 написав:
Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.
Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.
Германия, Херцогенаурах - городочек возле Нюрнберга, где расположены головные офисы Адидаса, Пумы и еще там что-то. Знакомые снимают большую трешку за 900 ойро.
В шуцинских ипенях аренда стоит почти без изменений уже 3-й год, несмотря на рост цен первички. Двушки по 350-500 ойро в зависимости от района и состояния.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:28
investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
1. Многие арендаторы тоже так решили, поэтому будете соседствовать в этих самых европах.
2. 20% проглатываются тяжело. Даже 10. Зависит от того когда последний раз поднималась.
Если Вы поднимали год назад - это одно, если полгода назад - другое, если 3 года назад (такие тоже бывают) - третье. Если разница между ценой аренды и ценой, которую Вы собираетесь предложить слишком большая - сразу готовьтесь к пересдаче.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:40
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
Честно говоря - да. Поузнавал у местных ставки аренды в Барсе (это которые улетели в космос за последние 5 лет и местным теперь стали недоступны, выдавливая их в пригород). Недалеко от центра однушка - 800 ойро. Дешевле чем однушка в ЦП.
Некоторые местные начали задумываться над тем, чтобы купить жилье в ипотеку... под 2.5% годовых. В ипотеку лезут неохотно.
P.S. Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
Макс, Вы - страшный человек. Хорошо что Ваш интерес не выходит за пределы западнее от КИМО.
Ванбедрум на юге Бруклина сейчас 1700 баксов в не самом убитом комплексе. но в очень шумном месте. В нем-же 2-бедрум - от 2 куе.
До Манхеттена на трейне переть минут 40 только по Бруклину, чем ближе тем дороже.
В Бей-ридж Бруклина 1бедрум начинается от 2 куе, студии от 1500.
Все это естественно без мебели (только кухонная) и техники (тоже кухонная).
Надо покупать все свое и с ним-же переезжать. Знакомые перезжали пару лет назад в Нью-Йорке, заплатили около 2 куе + 300 баксов чаевых. Другие буквально чуть более месяца назад из Вирджинии (из-под Вашингтона, который ДС) в штат Вашингтон (который западное побережье), перезд затянул 13 куе (благо работодатель оплатил)
Так шо, не распыляйтесь
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:14
rjkz написав:
Надо покупать все свое и с ним-же переезжать. Знакомые перезжали пару лет назад в Нью-Йорке, заплатили около 2 куе + 300 баксов чаевых. Другие буквально чуть более месяца назад из Вирджинии (из-под Вашингтона, который ДС) в штат Вашингтон (который западное побережье), перезд затянул 13 куе (благо работодатель оплатил)
Так шо, не распыляйтесь
Переезд семьи из Киева в щуцинские ипеня обошелся в 550 дол. + 400 грн.
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