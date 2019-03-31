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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:18
antonivs3 написав: hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн
.
Відверто, не розумію навіщо купили ?? Щоб здавати за 6000 грн ?? Вгатити реальних умовно 35000 доларів, щоб одержувати щомісяця ці "сльози" !!!!?? Здавати за 6000 грн прийнЯтно квартиру, яку маєте у власності "від народження" або одержали у спадщину. Але "закопати" біля чотирьох десятків тисяч баксів заради нікчемного доходу... !!!
Не розумію.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге.
Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
Якась казочка для початківців-орендарів на відповідній гілці Доміка. Хтось з колег може собі уявити у реальній практиці, по-перше, орендодавця, який приходить без узгодження хоча б у телефонному режимі, і, по-друге, навідується без ключів від власної квартири, якщо з клієнтом немає зв"язку ??
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ihorkyiv
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