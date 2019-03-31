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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1532153315341535

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:18

  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.

Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.

Відверто, не розумію навіщо купили ?? Щоб здавати за 6000 грн ?? Вгатити реальних умовно 35000 доларів, щоб одержувати щомісяця ці "сльози" !!!!?? Здавати за 6000 грн прийнЯтно квартиру, яку маєте у власності "від народження" або одержали у спадщину. Але "закопати" біля чотирьох десятків тисяч баксів заради нікчемного доходу... !!! :shock: Не розумію.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Решил пожить полгодика в Европе.

Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.

В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.

На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )

На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.

Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге. Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.

Якась казочка для початківців-орендарів на відповідній гілці Доміка. Хтось з колег може собі уявити у реальній практиці, по-перше, орендодавця, який приходить без узгодження хоча б у телефонному режимі, і, по-друге, навідується без ключів від власної квартири, якщо з клієнтом немає зв"язку ??
ihorkyiv
 
Повідомлень: 448
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:30

  rjkz написав:2. 20% проглатываются тяжело. Даже 10. Зависит от того когда последний раз поднималась.
Если Вы поднимали год назад - это одно, если полгода назад - другое, если 3 года назад (такие тоже бывают) - третье. Если разница между ценой аренды и ценой, которую Вы собираетесь предложить слишком большая - сразу готовьтесь к пересдаче.



У меня все сроки - 1 год, раньше не поднимаю.
Просто очень нужны деньги - моя Мальвина жалуется, что на любом матрасе, хуже чем в Хаяте, у нее спина болит...

Пока экономлю - снимаю через Аирбнб апартаменты.

Уже есть наблюдения за европейскими лендлордами, отпишусь позже
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Окраина Бостона, двушка около 70 квадратов 2куе месяц, + 600 баксов ежемесячных платежей. Взамен снимается трёшка на липках за 1куе. Амерокраинские экспаты
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