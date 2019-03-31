Додано: Пон 29 лип, 2019 19:23

Из фейсбука Деркача (бывший владелец банка Аваль, сейчас акционер молочных заводов:



Снова европейские сыры дешевле украинских!!! Жди обвального девала!!))







Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать. Из Европы к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же в Европу, установленные для Украины мизерные квоты, выбираем за 1 день. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего. Только наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, завтра зарежет её. И цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог и тд. Или будем есть польские. Только со сроком хранения до бесконечности. Потому что других не завезёшь. Срок реализации без "добавок" не позволит. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые разбираются, говорят, что и до 30 процентов местами. Мы в холдинге сегодня зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. И впредь собираемся. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Они нам не нужны. Дело не в нас. Если государство не обратит внимания на эту проблему, то животноводство в стране пойдёт под нож.