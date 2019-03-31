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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:18
antonivs3 написав: hxbbgaf написав:
Разговаривал с женщиной, сдает вполне неплохую однушку на Троещине за 5000 гривен.
Это недорого для хорошей полнометражной в старом фонде, действительно неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн
.
Відверто, не розумію навіщо купили ?? Щоб здавати за 6000 грн ?? Вгатити реальних умовно 35000 доларів, щоб одержувати щомісяця ці "сльози" !!!!?? Здавати за 6000 грн прийнЯтно квартиру, яку маєте у власності "від народження" або одержали у спадщину. Але "закопати" біля чотирьох десятків тисяч баксів заради нікчемного доходу... !!!
Не розумію.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:34
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Решил пожить полгодика в Европе.
Курс гривны очень радует, но все равно приходится немного экономить.
В связи с этой потребностью нужно увеличивать гривневую аренду своим арендаторам, чтобы останавливаться только в первоклассных местах.
На 20% проглотят повышение с сентября? Сегменты эконом+комфорт+бизнес (последний уже не первой свежести )
На месте арендаторов после такого финта ушами от лендлорда я бы тоже задумался о жизни в Европе.
Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге.
Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
Якась казочка для початківців-орендарів на відповідній гілці Доміка. Хтось з колег може собі уявити у реальній практиці, по-перше, орендодавця, який приходить без узгодження хоча б у телефонному режимі, і, по-друге, навідується без ключів від власної квартири, якщо з клієнтом немає зв"язку ??
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:30
rjkz написав:
2. 20% проглатываются тяжело. Даже 10. Зависит от того когда последний раз поднималась.
Если Вы поднимали год назад - это одно, если полгода назад - другое, если 3 года назад (такие тоже бывают) - третье. Если разница между ценой аренды и ценой, которую Вы собираетесь предложить слишком большая - сразу готовьтесь к пересдаче.
У меня все сроки - 1 год, раньше не поднимаю.
Просто очень нужны деньги - моя Мальвина жалуется, что на любом матрасе, хуже чем в Хаяте, у нее спина болит...
Пока экономлю - снимаю через Аирбнб апартаменты.
Уже есть наблюдения за европейскими лендлордами, отпишусь позже
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:47
Окраина Бостона, двушка около 70 квадратов 2куе месяц, + 600 баксов ежемесячных платежей. Взамен снимается трёшка на липках за 1куе. Амерокраинские экспаты
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:32
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Вернулись из Барсы, не успели вещи разложить - звонок в дверь. Смотрю в глазок - мой лендлорд на пороге.
Я знаю зачем он пришел - хочет поговорить на счет повышения аренды. Короче, я ему просто не открыл. Типа нас дома нет.
Якась казочка для початківців-орендарів на відповідній гілці Доміка. Хтось з колег може собі уявити у реальній практиці, по-перше, орендодавця, який приходить без узгодження хоча б у телефонному режимі, і, по-друге, навідується без ключів від власної квартири, якщо з клієнтом немає зв"язку ??
Я есть на связи. Он по договоренности пришел. Просто у меня настроения обсуждать арендную плату не было.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 18:45
rjkz написав:
Знакомые перезжали пару лет назад в Нью-Йорке, заплатили около 2 куе + 300 баксов чаевых. Другие буквально чуть более месяца назад из Вирджинии (из-под Вашингтона, который ДС) в штат Вашингтон (который западное побережье), перезд затянул 13 куе
Вот именно поэтому мне нравится мебель из Икеи. В течении года можно сдать
Фактически за 300 басов обновляешь раз в год всю мебель дома, кроме матрасов.
Трудозатрат - один день в год на разобрать\собрать.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:02
Понаехал написав: airmax78 написав:
Я есть на связи. Он по договоренности пришел. Просто у меня настроения обсуждать арендную плату не было.
но это же хамство не прикрытое... Как-то низко
Это закон сохранения энергии: на одного Трибеку-арендодателя должен быть один AirMax-арендатор, иначе в мире победит зло/тьма/хаос - называйте как хотите.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:09
airmax78 написав:
Это закон сохранения энергии: на одного Трибеку-арендодателя должен быть один AirMax-арендатор, иначе в мире победит зло/тьма/хаос - называйте как хотите.
На мой взгляд , надо делать как в США. Лендлорд оповещает за неделю в письменном виде о контрольном визите. Орендатор присутствует по желанию.
Пересмотр платы только в конце лиза. Не ранее и не позже.
Все честно и прозрачно.
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Понаехал
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:23
Из фейсбука Деркача (бывший владелец банка Аваль, сейчас акционер молочных заводов:
Снова европейские сыры дешевле украинских!!! Жди обвального девала!!))
Подводили итоги работы холдинга Молочный альянс за второй квартал. В целом, закончили неплохо. Переработали 90 тыс. тонн молока. Произвели продукции на 1.5 млрд. грн. Увеличили экспорт. Пообсуждали инвестиционные планы на следующий год. Есть масса идей. Но есть и большая тревога. В первую очередь, по сырам. На полке магазина уже не украинские производители конкурируют между собой, а голландские с польскими. В первом полугодии в Украине произведено 25 тыс. тонн сыров, а импорта завезено 5.8. В прошлом году он вырос на 37 процентов за год, в этом уже на 55. Причина проста, как мычание. Цены на молочное сырьё в Украине уже превышают европейские. С начала года выросли на 11 процентов. Наш рынок открыт всем ветрам. Его никто и не думает защищать. Из Европы к нам везут всё, что хотят в любых объёмах. Мы же в Европу, установленные для Украины мизерные квоты, выбираем за 1 день. Ладно, квоты квотами. Скажите, как наш фермер может конкурировать по цене со своими польскими и голландскими коллегами. Если они все сидят на государственных субсидиях. На которые идёт 20 процентов бюджета ЕС. Более 30 млрд. евро в год. Фактически всё молоко, которое в Европе поступает на переработку, в том или ином виде, дотируется государством. А как с европейским, может конкурировать наш производитель, который платит за сырьё на 20 процентов больше. Кто-то скажет, а что ж в этом плохого. Купить дешевый польский сыр в магазине. Да вроде и ничего. Только наш владелец коровы, который не сможет конкурировать с польским, завтра зарежет её. И цены ещё вырастут. На молоко, на кефир, на творог и тд. Или будем есть польские. Только со сроком хранения до бесконечности. Потому что других не завезёшь. Срок реализации без "добавок" не позволит. Кстати, коров уже активно режут. Люди, которые разбираются, говорят, что и до 30 процентов местами. Мы в холдинге сегодня зарабатываем 1 гривну на 1 литре молока. И впредь собираемся. Выжили в 2014 году, выживем и дальше. Без льгот и субсидий. Они нам не нужны. Дело не в нас. Если государство не обратит внимания на эту проблему, то животноводство в стране пойдёт под нож.
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