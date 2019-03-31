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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1533153415351536

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:
UA написав:Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
Посоветуйте на опыте оптимальную краску: цена, качество.. спасибо.

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завтра утром УА опохмелившись доберется до места работы ,перепишет с ведер эти мудренные буквы и отпишется :mrgreen:
...и опять начнется вечер акуительных историй от реального лендлорда... :mrgreen:
Человек поделился, за что ему спасибо. Напишите и вы пару вариантов: самая недорогая, какую можно брать, ну и средний вариант по цене/качеству.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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З нами з: 15.12.15
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