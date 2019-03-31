Человек поделился, за что ему спасибо. Напишите и вы пару вариантов: самая недорогая, какую можно брать, ну и средний вариант по цене/качеству.Прохожий написав:Alex_V_K_79 написав:Посоветуйте на опыте оптимальную краску: цена, качество.. спасибо.UA написав:Хотел сказать, что выгоды от "удобного" владения объектом с огромным запасом перекрывают "неудобства" на стадии ремонта.
Фокус в том, что там где использовал качественную краску, ещё не было необходимости перекрашивать (лет 10 ремонтам).
Шпаклевщик с моим Festool PLANEX взял за работу 90 грн кв.метр. Это стеклохолст + два раза шпаклевка sheetrock. Покраска отдельно.
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завтра утром УА опохмелившись доберется до места работы ,перепишет с ведер эти мудренные буквы и отпишется
...и опять начнется вечер акуительных историй от реального лендлорда...
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