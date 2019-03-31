airmax78 написав:
Это закон сохранения энергии: на одного Трибеку-арендодателя должен быть один AirMax-арендатор, иначе в мире победит зло/тьма/хаос - называйте как хотите.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:12
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:39
Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:42
Измельчали одесситы....
Вот вспомните чем известен был Котовский. Он приходил грабить и дарил иногда девушкам их же украденные драгоценности. Так и Макс может женится, но продолжать платить ренту.
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Капарол немецкий, только это не "средний вариант" и покупать не в эпике)
Кстати опять появился на рынке значит не все так плохо в Украине...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:22
Григорий Иванович так же известен тем, что был застрелен при невыясненных обстоятельствах.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28
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