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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1533153415351536

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:12

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Я есть на связи. Он по договоренности пришел. Просто у меня настроения обсуждать арендную плату не было.

но это же хамство не прикрытое... Как-то низко :(

Это закон сохранения энергии: на одного Трибеку-арендодателя должен быть один AirMax-арендатор, иначе в мире победит зло/тьма/хаос - называйте как хотите.


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antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:15

  antey1969 написав:Зображення


скорее так
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:39

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:но это же хамство не прикрытое... Как-то низко :(

Это закон сохранения энергии: на одного Трибеку-арендодателя должен быть один AirMax-арендатор, иначе в мире победит зло/тьма/хаос - называйте как хотите.

Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:42

  UA написав:Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней :mrgreen:

Измельчали одесситы....
Вот вспомните чем известен был Котовский. Он приходил грабить и дарил иногда девушкам их же украденные драгоценности. :mrgreen: Так и Макс может женится, но продолжать платить ренту. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Alex_V_K_79 написав:Человек поделился, за что ему спасибо. Напишите и вы пару вариантов: самая недорогая, какую можно брать, ну и средний вариант по цене/качеству.

Капарол немецкий, только это не "средний вариант" и покупать не в эпике)

Кстати опять появился на рынке значит не все так плохо в Украине...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:22

  Понаехал написав:
  UA написав:Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней :mrgreen:

Измельчали одесситы....
Вот вспомните чем известен был Котовский. Он приходил грабить и дарил иногда девушкам их же украденные драгоценности. :mrgreen: Так и Макс может женится, но продолжать платить ренту. :roll:

Григорий Иванович так же известен тем, что был застрелен при невыясненных обстоятельствах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28

  UA написав:Григорий Иванович так же известен тем, что был застрелен при невыясненных обстоятельствах.

ну так время было такое... из первой волны мало кто уцелел...
хотя сейчас в школах об этом не учат... а зря
Понаехал
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