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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:12
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antey1969
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:15
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Понаехал
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UA
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:42
UA написав:
Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней
Измельчали одесситы....
Вот вспомните чем известен был Котовский. Он приходил грабить и дарил иногда девушкам их же украденные драгоценности.
Так и Макс может женится, но продолжать платить ренту.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:51
Alex_V_K_79 написав:
Человек поделился, за что ему спасибо. Напишите и вы пару вариантов: самая недорогая, какую можно брать, ну и средний вариант по цене/качеству.
Капарол немецкий, только это не "средний вариант" и покупать не в эпике)
Кстати опять появился на рынке значит не все так плохо в Украине...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:22
Понаехал написав: UA написав:
Макс, только чтобы надежно нейтрализовать порождение ада - Трайбеку, вы обязаны арендовать квартиру у Трайбеки, а ещё лучше женится на ней
Измельчали одесситы....
Вот вспомните чем известен был Котовский. Он приходил грабить и дарил иногда девушкам их же украденные драгоценности.
Так и Макс может женится, но продолжать платить ренту.
Григорий Иванович так же известен тем, что был застрелен при невыясненных обстоятельствах.
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UA
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28
UA написав:
Григорий Иванович так же известен тем, что был застрелен при невыясненных обстоятельствах.
ну так время было такое... из первой волны мало кто уцелел...
хотя сейчас в школах об этом не учат... а зря
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Понаехал
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:50
О, уже угрозы пошли со стороны арендодателей.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:53
в Украине многоженство запрещено. Равно как и не легализированы пока однополые браки.
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rjkz
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:56
Прохожий написав: Alex_V_K_79 написав:
Человек поделился, за что ему спасибо. Напишите и вы пару вариантов: самая недорогая, какую можно брать, ну и средний вариант по цене/качеству.
Капарол немецкий, только это не "средний вариант" и покупать не в эпике)
Кстати опять появился на рынке значит не все так плохо в Украине...
он и вправду выгоден если катать в 1 слой, но я даже не интересовался его ценником сейчас.
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rjkz
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