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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:58
airmax78 написав:
О, уже угрозы пошли со стороны арендодателей.
Что есть бОльшая угроза - жениться на лендлорде или быть застреленным?
Макс, надо было дверь открыть - вон как жизнь теперь "или-или"
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