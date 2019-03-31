Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23

Народ! ХЭЭЭЭЭЭЭЛП!

Народ, поделюсь результатами сегодняшнего дня:С утра в очередной раз должна была быть доставка кухни из Ёпа. Прошлый раз был на прошлой неделе - перенесли доставку накануне.за полчаса до доставки, когда уже ждали люди на разгрузку и сборку, перезвонили и сказали что доставка переносится на послезавтра, они видите ли не успевают.Делать на объекте больше нечего. У меня истерика, люди уходят. Спустя полдня Ёп перезванивает и радует, что доставки не будет совсем - кухня ..."потерялась" и больше таких нет.Весь процесс выбора кухни надо начинать сначала. Потеряно 2 недели.Месяцем ранее была такая-же история с дверью - месяц просрочки, но хоть доставили и тогда оно было не так критично.И почему я, мягко говоря, не люблю ёп?Попытка купить бойлер тоже обернулась провалом. Оказывается, Электролюксы с баком из нержавейки, какой у меня стоит уже фиг знает сколько лет, теперь текут чуть-ли не в магазине. Та-же фигня с остальными бойлерами с нержавейкой (баки ржавеют и прогнивают).Я думал, что хуже тэси бойлеров в природе не существует, но в ёпе меня паренек-продавец уверил, что собираемый на том-же заводе в Болгарии Бош на порядок хуже.Горенье сказали, что испортился (это уже в Леруа). Почему-то нахваливают и там и там Атлантик (или атлантис) египетского производства (хотя представители производителя уверяют что и на украинском заводе и на египетском качество одинаковое. Пытался читать отзывы , но все пишут с неглбоким сроком эксплуатации).Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?