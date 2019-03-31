Что есть бОльшая угроза - жениться на лендлорде или быть застреленным?
Макс, надо было дверь открыть - вон как жизнь теперь "или-или"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:58
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Народ, поделюсь результатами сегодняшнего дня:
С утра в очередной раз должна была быть доставка кухни из Ёпа. Прошлый раз был на прошлой неделе - перенесли доставку накануне.
за полчаса до доставки, когда уже ждали люди на разгрузку и сборку, перезвонили и сказали что доставка переносится на послезавтра, они видите ли не успевают.
Делать на объекте больше нечего. У меня истерика, люди уходят. Спустя полдня Ёп перезванивает и радует, что доставки не будет совсем - кухня ..."потерялась" и больше таких нет.
Весь процесс выбора кухни надо начинать сначала. Потеряно 2 недели.
Месяцем ранее была такая-же история с дверью - месяц просрочки, но хоть доставили и тогда оно было не так критично.
И почему я, мягко говоря, не люблю ёп?
Попытка купить бойлер тоже обернулась провалом. Оказывается, Электролюксы с баком из нержавейки, какой у меня стоит уже фиг знает сколько лет, теперь текут чуть-ли не в магазине. Та-же фигня с остальными бойлерами с нержавейкой (баки ржавеют и прогнивают
).
Я думал, что хуже тэси бойлеров в природе не существует, но в ёпе меня паренек-продавец уверил, что собираемый на том-же заводе в Болгарии Бош на порядок хуже.
Горенье сказали, что испортился (это уже в Леруа). Почему-то нахваливают и там и там Атлантик (или атлантис) египетского производства (хотя представители производителя уверяют что и на украинском заводе и на египетском качество одинаковое. Пытался читать отзывы , но все пишут с неглбоким сроком эксплуатации).
Народ! ХЭЭЭЭЭЭЭЛП!
Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?
Додано: Вів 30 лип, 2019 01:21
Переезд (2 машины вещей) и нас трое из Киева во Львов обошёлся в 1500 грн в прошлом году.
Как в песне "Мне и вправду везло..."
Правда во Львове пришлось мастерить шкаф 6х3,6 под это добро.
Всерьез задумалась о том, сколько реально ненужных вещей нас окружает и имеет свойство дополнительно накапливаться/
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:56
чем вам атлантик с сухим тэном не угодил? вот ваще ни одного вопроса нет. Но электроники там модной тоже нет - ни таймеров тебе ни цифровых табло. По итогу, нечему ломаться.
А грейдовскую кухню покупать - это тот еще прикол. Я знаю как и из чего эти кухни делаются - на комбинатах приоритетно выкупаются вторые сорта чего угодно - столешницы, ЛДСП. Фурнитура самая дешевая - петлю можно в бублик свернуть одной рукой. Как это можно покупать - ума не приложу. Я на даче себе поставил подороже
|