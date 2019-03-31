RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1534153515361537

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:58

  airmax78 написав:О, уже угрозы пошли со стороны арендодателей.


Что есть бОльшая угроза - жениться на лендлорде или быть застреленным?
Макс, надо было дверь открыть - вон как жизнь теперь "или-или"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9877
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4269 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Народ, поделюсь результатами сегодняшнего дня:
С утра в очередной раз должна была быть доставка кухни из Ёпа. Прошлый раз был на прошлой неделе - перенесли доставку накануне.
за полчаса до доставки, когда уже ждали люди на разгрузку и сборку, перезвонили и сказали что доставка переносится на послезавтра, они видите ли не успевают.
Делать на объекте больше нечего. У меня истерика, люди уходят. Спустя полдня Ёп перезванивает и радует, что доставки не будет совсем - кухня ..."потерялась" и больше таких нет.
Весь процесс выбора кухни надо начинать сначала. Потеряно 2 недели.
Месяцем ранее была такая-же история с дверью - месяц просрочки, но хоть доставили и тогда оно было не так критично.
И почему я, мягко говоря, не люблю ёп?
Попытка купить бойлер тоже обернулась провалом. Оказывается, Электролюксы с баком из нержавейки, какой у меня стоит уже фиг знает сколько лет, теперь текут чуть-ли не в магазине. Та-же фигня с остальными бойлерами с нержавейкой (баки ржавеют и прогнивают
:shock: :mrgreen:).
Я думал, что хуже тэси бойлеров в природе не существует, но в ёпе меня паренек-продавец уверил, что собираемый на том-же заводе в Болгарии Бош на порядок хуже.
Горенье сказали, что испортился (это уже в Леруа). Почему-то нахваливают и там и там Атлантик (или атлантис) египетского производства (хотя представители производителя уверяют что и на украинском заводе и на египетском качество одинаковое. Пытался читать отзывы , но все пишут с неглбоким сроком эксплуатации).

Народ! ХЭЭЭЭЭЭЭЛП! :!:

Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9877
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4269 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 01:21

Переезд (2 машины вещей) и нас трое из Киева во Львов обошёлся в 1500 грн в прошлом году.
Как в песне "Мне и вправду везло..."
Правда во Львове пришлось мастерить шкаф 6х3,6 под это добро.
Всерьез задумалась о том, сколько реально ненужных вещей нас окружает и имеет свойство дополнительно накапливаться/
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:56

  rjkz написав:..
Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?

чем вам атлантик с сухим тэном не угодил? вот ваще ни одного вопроса нет. Но электроники там модной тоже нет - ни таймеров тебе ни цифровых табло. По итогу, нечему ломаться.
А грейдовскую кухню покупать - это тот еще прикол. Я знаю как и из чего эти кухни делаются - на комбинатах приоритетно выкупаются вторые сорта чего угодно - столешницы, ЛДСП. Фурнитура самая дешевая - петлю можно в бублик свернуть одной рукой. Как это можно покупать - ума не приложу. Я на даче себе поставил подороже
sequence
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 29.12.15
Подякував: 320 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:42

  rjkz написав:Народ! ХЭЭЭЭЭЭЭЛП! :!:

Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?

Вот такие:
оба с "сухим" теном производства Египет

2+ года эксплуатации,
из минусов 2,4кВт, без переключения мощности.
подключение к трубам 1/2

https://hotline.ua/remont-bojlery-kolon ... 3c/prices/

8+ годов эксплуатации (раз в 2-3 года осмотр магниевого анода и очистка бака, анод не всегда приходилось менять ,т.к. оставался на 2/3 целым)
-подключение к трубам 3/4
https://hotline.ua/remont-bojlery-kolon ... cm/prices/

Никакой автоматики - просто терморегулятор и защита.
комплектующие - https://www.atlantic-ukraine.com.ua/kom ... -atlantic/

Ну и особенность в комплекте идут изолирующая вставка + защитный клапан - срабатывает на давление от 7,5 до 8,3 атмосферы и стравливает воду в канализацию (информация от поддержки атлантика).

для работы с зонным счетчиком доставлял стационарный таймер напрямую, по току хватает штатной мощности контактов реле.
одноканальный
http://mir-rele.com.ua/product/pcz-521-1
двухканальный
http://mir-rele.com.ua/product/pcz-522-2
_Mykola_
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 09.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:05

Юзаю два бойлера Атлантик 80л производство Украина уже 7лет.Все ГВС на них.Тоесть работают постоянно.Проблем нет .Ни разу даже их не обслуживал.Какое качество сейчас ХЗ.
Bolt
 
Повідомлень: 221
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:06

Юзаю два бойлера Атлантик 80л производство Украина уже 7лет.Все ГВС на них.Тоесть работают постоянно.Проблем нет .Ни разу даже их не обслуживал.Какое качество сейчас ХЗ.
Bolt
 
Повідомлень: 221
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1534153515361537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1394, 1395, 1396
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
13953 1070195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 14:13
zzzzzz
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.