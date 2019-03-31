Что есть бОльшая угроза - жениться на лендлорде или быть застреленным?
Макс, надо было дверь открыть - вон как жизнь теперь "или-или"
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:58
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Народ, поделюсь результатами сегодняшнего дня:
С утра в очередной раз должна была быть доставка кухни из Ёпа. Прошлый раз был на прошлой неделе - перенесли доставку накануне.
за полчаса до доставки, когда уже ждали люди на разгрузку и сборку, перезвонили и сказали что доставка переносится на послезавтра, они видите ли не успевают.
Делать на объекте больше нечего. У меня истерика, люди уходят. Спустя полдня Ёп перезванивает и радует, что доставки не будет совсем - кухня ..."потерялась" и больше таких нет.
Весь процесс выбора кухни надо начинать сначала. Потеряно 2 недели.
Месяцем ранее была такая-же история с дверью - месяц просрочки, но хоть доставили и тогда оно было не так критично.
И почему я, мягко говоря, не люблю ёп?
Попытка купить бойлер тоже обернулась провалом. Оказывается, Электролюксы с баком из нержавейки, какой у меня стоит уже фиг знает сколько лет, теперь текут чуть-ли не в магазине. Та-же фигня с остальными бойлерами с нержавейкой (баки ржавеют и прогнивают
).
Я думал, что хуже тэси бойлеров в природе не существует, но в ёпе меня паренек-продавец уверил, что собираемый на том-же заводе в Болгарии Бош на порядок хуже.
Горенье сказали, что испортился (это уже в Леруа). Почему-то нахваливают и там и там Атлантик (или атлантис) египетского производства (хотя представители производителя уверяют что и на украинском заводе и на египетском качество одинаковое. Пытался читать отзывы , но все пишут с неглбоким сроком эксплуатации).
Народ! ХЭЭЭЭЭЭЭЛП!
Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?
Додано: Вів 30 лип, 2019 01:21
Переезд (2 машины вещей) и нас трое из Киева во Львов обошёлся в 1500 грн в прошлом году.
Как в песне "Мне и вправду везло..."
Правда во Львове пришлось мастерить шкаф 6х3,6 под это добро.
Всерьез задумалась о том, сколько реально ненужных вещей нас окружает и имеет свойство дополнительно накапливаться/
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:56
чем вам атлантик с сухим тэном не угодил? вот ваще ни одного вопроса нет. Но электроники там модной тоже нет - ни таймеров тебе ни цифровых табло. По итогу, нечему ломаться.
А грейдовскую кухню покупать - это тот еще прикол. Я знаю как и из чего эти кухни делаются - на комбинатах приоритетно выкупаются вторые сорта чего угодно - столешницы, ЛДСП. Фурнитура самая дешевая - петлю можно в бублик свернуть одной рукой. Как это можно покупать - ума не приложу. Я на даче себе поставил подороже
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:42
Вот такие:
оба с "сухим" теном производства Египет
2+ года эксплуатации,
из минусов 2,4кВт, без переключения мощности.
подключение к трубам 1/2
8+ годов эксплуатации (раз в 2-3 года осмотр магниевого анода и очистка бака, анод не всегда приходилось менять ,т.к. оставался на 2/3 целым)
-подключение к трубам 3/4
Никакой автоматики - просто терморегулятор и защита.
комплектующие -
Ну и особенность в комплекте идут изолирующая вставка + защитный клапан - срабатывает на давление от 7,5 до 8,3 атмосферы и стравливает воду в канализацию (информация от поддержки атлантика).
для работы с зонным счетчиком доставлял стационарный таймер напрямую, по току хватает штатной мощности контактов реле.
одноканальный
двухканальный
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:05
Юзаю два бойлера Атлантик 80л производство Украина уже 7лет.Все ГВС на них.Тоесть работают постоянно.Проблем нет .Ни разу даже их не обслуживал.Какое качество сейчас ХЗ.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:10
Ломаться в бойлере нечему?
В арендной в бойлере бак прогнил до истечения срока гарантии, продавшая организация сразу стала во враждебную позицию - это из-за необслуживания, но прислали эксперта (за выезд которого если-бы был признан негарантийный случай, надо было-бы заплатить несколько сотен гривен) через 3 (!!!!!) недели, но оказалось, что и паспорт на месте и гарантийный талон и даже инструкция и...о чудо! оказывается отметка об обслуживании стоит. Эксперт разобрал бойлер - внутри гниль и килограмм 10 осыпавшейся эмали и прокорродировавшего материала бака, магниевый анод вполне еще нормальный. Потом потянулись недели ожидания, звонков и переговоров с людьми разного уровня, дошел до производителя, ждал что со мной и генеральный (или кто у них там главный) на болгарском заговорит....и наконец...."можете приехать забрать бойлер, но старый привезите со всеми документами)". Повез, склад под Киевом, долго все оформляли, опять созванивались с производителем, но поменяли. При этом партнер производителя выдал накладную по своей входящей цене 108 евро, а продажа была овер 200 баксов (это к вопросу о формировании цены продажи). Гарантию продлить отказались - в старом талоне просто ручкой исправили номер изделия.
Все?
Не-а!
Не прошло и года как бойлер перестал греть воду. Я тоже подумал, что ломаться там нечему, а мудохаться как в прошлый раз не было желания, хотя гарантия еще первого бойлера не закончилась, поэтому потратил два часа своего драгоценного времени - слил бойлер, выкрутил часть с тэнами и анодом, тэны еле вытащил из колбы - вздулись, нашел в интернете эти-же тэны, поехал купил (400 грн за пару), почистил болгаркой со щеткой анод (1 минута вместо замены) и где-то за час все собрал обратно.
Да, грейдовские кухни - то еще счастье, хотя, если перестрахериться, то ...у меня грейдовская кухня за 800 грн по курсу 5,05 (или 4,65?) с начала 2009 года в аренде, разбух цоколь, был заменен и силиконовый молдинг поставлен. При сборке в 2008 году некромкованные участки ДСП были просиликонены, а примыкающие к мойке тумбы обработаны специальным аэрозолем на основе воска для защиты от влаги. Пока как-то держится. Считаю, что 150 долларов на 10 лет - не очень затратно.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:27
Вода зашла в бак под давлением 3 бар.
Потом нагрев и расширение воды.
Штатный аварийный клапан срабатывает аж на 7-8 бар
Открыли смеситель и давление стравили опять до 3 бар
Далее нагрев и рост давления опять до 7-8 бар
И так много раз за сутки
От постоянного расширения-сужения любая защитная эмаль будет трещать
Далее коррозия бака и покупка нового бойлера.
Производителю и монтажникам гешефт
Далее написал в личку.
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