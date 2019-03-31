Додано: Вів 30 лип, 2019 19:10

sequence написав: rjkz написав: ..

Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10? ..Какой бойлер сейчас покупать, чтобы к вопросу не возвращаться лет 7-10?

чем вам атлантик с сухим тэном не угодил? вот ваще ни одного вопроса нет. Но электроники там модной тоже нет - ни таймеров тебе ни цифровых табло. По итогу, нечему ломаться.

А грейдовскую кухню покупать - это тот еще прикол. Я знаю как и из чего эти кухни делаются - на комбинатах приоритетно выкупаются вторые сорта чего угодно - столешницы, ЛДСП. Фурнитура самая дешевая - петлю можно в бублик свернуть одной рукой. Как это можно покупать - ума не приложу. Я на даче себе поставил подороже чем вам атлантик с сухим тэном не угодил? вот ваще ни одного вопроса нет. Но электроники там модной тоже нет - ни таймеров тебе ни цифровых табло. По итогу, нечему ломаться.А грейдовскую кухню покупать - это тот еще прикол. Я знаю как и из чего эти кухни делаются - на комбинатах приоритетно выкупаются вторые сорта чего угодно - столешницы, ЛДСП. Фурнитура самая дешевая - петлю можно в бублик свернуть одной рукой. Как это можно покупать - ума не приложу. Я на даче себе поставил подороже

Ломаться в бойлере нечему?В арендной в бойлере бак прогнил до истечения срока гарантии, продавшая организация сразу стала во враждебную позицию - это из-за необслуживания, но прислали эксперта (за выезд которого если-бы был признан негарантийный случай, надо было-бы заплатить несколько сотен гривен) через 3 (!!!!!) недели, но оказалось, что и паспорт на месте и гарантийный талон и даже инструкция и...о чудо! оказывается отметка об обслуживании стоит. Эксперт разобрал бойлер - внутри гниль и килограмм 10 осыпавшейся эмали и прокорродировавшего материала бака, магниевый анод вполне еще нормальный. Потом потянулись недели ожидания, звонков и переговоров с людьми разного уровня, дошел до производителя, ждал что со мной и генеральный (или кто у них там главный) на болгарском заговорит....и наконец...."можете приехать забрать бойлер, но старый привезите со всеми документами)". Повез, склад под Киевом, долго все оформляли, опять созванивались с производителем, но поменяли. При этом партнер производителя выдал накладную по своей входящей цене 108 евро, а продажа была овер 200 баксов (это к вопросу о формировании цены продажи). Гарантию продлить отказались - в старом талоне просто ручкой исправили номер изделия.Все?Не-а!Не прошло и года как бойлер перестал греть воду. Я тоже подумал, что ломаться там нечему, а мудохаться как в прошлый раз не было желания, хотя гарантия еще первого бойлера не закончилась, поэтому потратил два часа своего драгоценного времени - слил бойлер, выкрутил часть с тэнами и анодом, тэны еле вытащил из колбы - вздулись, нашел в интернете эти-же тэны, поехал купил (400 грн за пару), почистил болгаркой со щеткой анод (1 минута вместо замены) и где-то за час все собрал обратно.Да, грейдовские кухни - то еще счастье, хотя, если перестрахериться, то ...у меня грейдовская кухня за 800 грн по курсу 5,05 (или 4,65?) с начала 2009 года в аренде, разбух цоколь, был заменен и силиконовый молдинг поставлен. При сборке в 2008 году некромкованные участки ДСП были просиликонены, а примыкающие к мойке тумбы обработаны специальным аэрозолем на основе воска для защиты от влаги. Пока как-то держится. Считаю, что 150 долларов на 10 лет - не очень затратно.