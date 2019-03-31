UA написав:
А откуда продаваны из торг сетей знают, что где течет и ржавеет?
Это только севисмен в курсе.
Продаваны парят то, за что поставщики платят больший бонус.
У меня больше всего стоят самые простые Аристон.
Стоят, греют. Нюансы монтажа знаете.
Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.
ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир?
Так отож!
Нашел интересный бойлер, отписался в ЛС. Надеюсь на этой неделе заехать на фирму-представителя - допросить с пристрастием. По результату - отпишусь.
Ничего сложного в установке бойлера нет - чем завязываться на договоренности с кем-то, подгадывать время и все-равно присутствовать при монтаже - можно и самому поставить, если руки растут из нужного места и корона в чулане пылится, а не на голове.
Самое интересное, что самый простой новатек, даже без регулятора температуры и без подрывного клапана (в той квартире правда давление слабое), проработал на одной из квартир лет 5-6 пока потек, я его за 80 баксов покупал когда-то в начале 00-х, потом поставил опять новатек - стоит до сих пор, но рекомендовать не стану.
Может и вправду давление определяет износ бака а не "магниевый анод". Тогда надо выбирать бойлер самым толстым слоем стали на баке.