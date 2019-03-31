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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Додано: Вів 30 лип, 2019 23:32
UA написав: rjkz написав:
Спасибо, ответил.
Я это все понимаю, вопрос -какой бак брать? У меня лично - нержавейка 7 лет, без ЦГВС, но все продаваны в ёпе и Леруа вопят, что баки из нержавейки самые ненадежные, ржавеют и текут - как так-то?
А откуда продаваны из торг сетей знают, что где течет и ржавеет?
Это только севисмен в курсе.
Продаваны парят то, за что поставщики платят больший бонус.
У меня больше всего стоят самые простые Аристон.
Стоят, греют. Нюансы монтажа знаете.
Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.
ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир?
Так отож!
Нашел интересный бойлер, отписался в ЛС. Надеюсь на этой неделе заехать на фирму-представителя - допросить с пристрастием. По результату - отпишусь.
Ничего сложного в установке бойлера нет - чем завязываться на договоренности с кем-то, подгадывать время и все-равно присутствовать при монтаже - можно и самому поставить, если руки растут из нужного места и корона в чулане пылится, а не на голове.
Самое интересное, что самый простой новатек, даже без регулятора температуры и без подрывного клапана (в той квартире правда давление слабое), проработал на одной из квартир лет 5-6 пока потек, я его за 80 баксов покупал когда-то в начале 00-х, потом поставил опять новатек - стоит до сих пор, но рекомендовать не стану.
Может и вправду давление определяет износ бака а не "магниевый анод". Тогда надо выбирать бойлер самым толстым слоем стали на баке.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 04:31
UA написав: rjkz написав:
Эксперт разобрал бойлер - внутри гниль и килограмм 10 осыпавшейся эмали и прокорродировавшего материала бака, магниевый анод вполне еще нормальный.
Вода зашла в бак под давлением 3 бар.
Потом нагрев и расширение воды.
Штатный аварийный клапан срабатывает аж на 7-8 бар
Открыли смеситель и давление стравили опять до 3 бар
Далее нагрев и рост давления опять до 7-8 бар
И так много раз за сутки
От постоянного расширения-сужения любая защитная эмаль будет трещать
Далее коррозия бака и покупка нового бойлера.
Производителю и монтажникам гешефт
Далее написал в личку.
Усі баки нагріваються і охолоджуються.
Проте деякі служать по 5-7 років, а деякі рік-два.
Так от, не варто гріти воду в бойлерах по максимуму. Є такий закон Вант - Гофа, який ілюструє залежність швидкості корозії (в даному випадку) від температури. Кожних 10 градусів - пришвидшення в 2-4 рази.
Чим вища температура в бойлері, тим швидше він проржавіє.
Тому треба:
1)гріти воду не вище 50°С
2) на ніч та в інший непотрібний час - відключати
3) попередити квартирантів, щоб вони не перегрівали бойлер. Тому що вони раді тримати в бойлері 90 °С.
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