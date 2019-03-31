Додано: Вів 30 лип, 2019 23:32

UA написав: rjkz написав: Спасибо, ответил.

Я это все понимаю, вопрос -какой бак брать? У меня лично - нержавейка 7 лет, без ЦГВС, но все продаваны в ёпе и Леруа вопят, что баки из нержавейки самые ненадежные, ржавеют и текут - как так-то? Спасибо, ответил.Я это все понимаю, вопрос -какой бак брать? У меня лично - нержавейка 7 лет, без ЦГВС, но все продаваны в ёпе и Леруа вопят, что баки из нержавейки самые ненадежные, ржавеют и текут - как так-то?

А откуда продаваны из торг сетей знают, что где течет и ржавеет?

Это только севисмен в курсе.

Продаваны парят то, за что поставщики платят больший бонус.

У меня больше всего стоят самые простые Аристон.

Стоят, греют. Нюансы монтажа знаете.

Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.

ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир? А откуда продаваны из торг сетей знают, что где течет и ржавеет?Это только севисмен в курсе.Продаваны парят то, за что поставщики платят больший бонус.У меня больше всего стоят самые простые Аристон.Стоят, греют. Нюансы монтажа знаете.Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.ПС.

Так отож!Нашел интересный бойлер, отписался в ЛС. Надеюсь на этой неделе заехать на фирму-представителя - допросить с пристрастием. По результату - отпишусь.Ничего сложного в установке бойлера нет - чем завязываться на договоренности с кем-то, подгадывать время и все-равно присутствовать при монтаже - можно и самому поставить, если руки растут из нужного места и корона в чулане пылится, а не на голове.Самое интересное, что самый простой новатек, даже без регулятора температуры и без подрывного клапана (в той квартире правда давление слабое), проработал на одной из квартир лет 5-6 пока потек, я его за 80 баксов покупал когда-то в начале 00-х, потом поставил опять новатек - стоит до сих пор, но рекомендовать не стану.Может и вправду давление определяет износ бака а не "магниевый анод". Тогда надо выбирать бойлер самым толстым слоем стали на баке.