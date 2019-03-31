Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Спасибо, ответил. Я это все понимаю, вопрос -какой бак брать? У меня лично - нержавейка 7 лет, без ЦГВС, но все продаваны в ёпе и Леруа вопят, что баки из нержавейки самые ненадежные, ржавеют и текут - как так-то?
А откуда продаваны из торг сетей знают, что где течет и ржавеет? Это только севисмен в курсе. Продаваны парят то, за что поставщики платят больший бонус. У меня больше всего стоят самые простые Аристон. Стоят, греют. Нюансы монтажа знаете. Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго. ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир?
Так отож! Нашел интересный бойлер, отписался в ЛС. Надеюсь на этой неделе заехать на фирму-представителя - допросить с пристрастием. По результату - отпишусь. Ничего сложного в установке бойлера нет - чем завязываться на договоренности с кем-то, подгадывать время и все-равно присутствовать при монтаже - можно и самому поставить, если руки растут из нужного места и корона в чулане пылится, а не на голове. Самое интересное, что самый простой новатек, даже без регулятора температуры и без подрывного клапана (в той квартире правда давление слабое), проработал на одной из квартир лет 5-6 пока потек, я его за 80 баксов покупал когда-то в начале 00-х, потом поставил опять новатек - стоит до сих пор, но рекомендовать не стану. Может и вправду давление определяет износ бака а не "магниевый анод". Тогда надо выбирать бойлер самым толстым слоем стали на баке.
rjkz написав: Эксперт разобрал бойлер - внутри гниль и килограмм 10 осыпавшейся эмали и прокорродировавшего материала бака, магниевый анод вполне еще нормальный.
Вода зашла в бак под давлением 3 бар. Потом нагрев и расширение воды. Штатный аварийный клапан срабатывает аж на 7-8 бар Открыли смеситель и давление стравили опять до 3 бар Далее нагрев и рост давления опять до 7-8 бар И так много раз за сутки От постоянного расширения-сужения любая защитная эмаль будет трещать Далее коррозия бака и покупка нового бойлера. Производителю и монтажникам гешефт Далее написал в личку.
Усі баки нагріваються і охолоджуються. Проте деякі служать по 5-7 років, а деякі рік-два.
Так от, не варто гріти воду в бойлерах по максимуму. Є такий закон Вант - Гофа, який ілюструє залежність швидкості корозії (в даному випадку) від температури. Кожних 10 градусів - пришвидшення в 2-4 рази.
Чим вища температура в бойлері, тим швидше він проржавіє. Тому треба: 1)гріти воду не вище 50°С 2) на ніч та в інший непотрібний час - відключати 3) попередити квартирантів, щоб вони не перегрівали бойлер. Тому що вони раді тримати в бойлері 90 °С.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:..Считаю, что 150 долларов на 10 лет - не очень затратно.
там же вопрос не в деньгах (хотя и в них также), а в общем looks like shit. Т.е. нет ничего - функционала, дизайна, качества. Вообще ничего. Бестолковый набор ящиков, ничем не лучше (кое где хуже) польских гарнитуров 40-летней давности.
Frant написав:Усі баки нагріваються і охолоджуються. Проте деякі служать по 5-7 років, а деякі рік-два.
Так от, не варто гріти воду в бойлерах по максимуму. Є такий закон Вант - Гофа, який ілюструє залежність швидкості корозії (в даному випадку) від температури. Кожних 10 градусів - пришвидшення в 2-4 рази.
Чим вища температура в бойлері, тим швидше він проржавіє. Тому треба: 1)гріти воду не вище 50°С 2) на ніч та в інший непотрібний час - відключати 3) попередити квартирантів, щоб вони не перегрівали бойлер. Тому що вони раді тримати в бойлері 90 °С.
4. обязательно редуктор давления 5. обязательно механический фильтр 5-10 микрон на холодную воду (неплохие по характеристикам у экософта https://ecosoft.ua/filtr-mekhanicheskoy ... osoft-1-2/) 6. таймера на включение бойлера () 7. Бойлер греется не более чем в 65 градусов (если терморегулятор и датчик нормальный). 8. магниевые аноды покупать не на рынках, а у производителей (на строим дом - кучка матов по ноунейм анодам) и регулярно производить техническое обслуживание.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 31 лип, 2019 10:14, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:..Считаю, что 150 долларов на 10 лет - не очень затратно.
там же вопрос не в деньгах (хотя и в них также), а в общем looks like shit. Т.е. нет ничего - функционала, дизайна, качества. Вообще ничего. Бестолковый набор ящиков, ничем не лучше (кое где хуже) польских гарнитуров 40-летней давности.
Ну вот сейчас пытаюсь заполучить экземпляр, который выглядит как ту, которую мне просчитали в 2+раза дороже. ОСтальное - для аренды не существенно. Хотя был вариант еще в 2 раза дешевле, но там уже полный отстой - в Леруа кухня бьянка помодульно.
Frant написав:Усі баки нагріваються і охолоджуються. Проте деякі служать по 5-7 років, а деякі рік-два.
Так от, не варто гріти воду в бойлерах по максимуму. Є такий закон Вант - Гофа, який ілюструє залежність швидкості корозії (в даному випадку) від температури. Кожних 10 градусів - пришвидшення в 2-4 рази.
Чим вища температура в бойлері, тим швидше він проржавіє. Тому треба: 1)гріти воду не вище 50°С 2) на ніч та в інший непотрібний час - відключати 3) попередити квартирантів, щоб вони не перегрівали бойлер. Тому що вони раді тримати в бойлері 90 °С.
4. обязательно редуктор давления 5. обязательно механический фильтр 5-10 микрон на холодную воду (неплохие по характеристикам у экософта https://ecosoft.ua/filtr-mekhanicheskoy ... osoft-1-2/) 6. таймера на включение бойлера () 7. Бойлер греется не более чем в 65 градусов (если терморегулятор и датчик нормальный). 8. магниевые аноды покупать не на рынках, а у производителей (на строим дом - кучка матов по ноунейм анодам) и регулярно производить техническое обслуживание.
По выбранному бойлеру рабочее давление 6, в доме из подвала выходит 8,5 (может там даже редуктор стоит -надо спросить в жэке), на моем этаже 4,5-5. Как мне помог наш коллега по форуму, подрывной клапан (чем не редуктор?) срабатывает на этой модели на 6,2.