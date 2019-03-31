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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1536153715381539

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:40

  rjkz написав:По выбранному бойлеру рабочее давление 6, в доме из подвала выходит 8,5 (может там даже редуктор стоит -надо спросить в жэке), на моем этаже 4,5-5. Как мне помог наш коллега по форуму, подрывной клапан (чем не редуктор?) срабатывает на этой модели на 6,2.

У подрывного клапана немного другой принцип действия, и они есть нескольких типов, одни пропускают обратное давление через тарелку, а другие нет.
Но подрывной на меньшее давление, это хороший вариант, от электролюкса?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:42

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  UA написав:Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.
ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир?

Нержавейка как правило ржавеет в месте сварки...
А узнать как сваривали и чем... ни дилер ни производитель не признается...


Почему сейчас все продавцы гонят на Электролюкс с нержавейкой?
У меня стоит очень много лет и без обслуживания. Но производства Швеции. Сейчас эта модель не производится (или никем не завозится).

Так вроде электролюкс стали делать и собирать у нас, и качество упало. :evil:
2010
https://interfax.com.ua/news/economic/52425.html
2018
https://antikor.com.ua/articles/251278- ... rikarpatje

По бойлерам - не в курсе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:57

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Нержавейка как правило ржавеет в месте сварки...
А узнать как сваривали и чем... ни дилер ни производитель не признается...


Почему сейчас все продавцы гонят на Электролюкс с нержавейкой?
У меня стоит очень много лет и без обслуживания. Но производства Швеции. Сейчас эта модель не производится (или никем не завозится).

Так вроде электролюкс стали делать и собирать у нас, и качество упало. :evil:
2010
https://interfax.com.ua/news/economic/52425.html
2018
https://antikor.com.ua/articles/251278- ... rikarpatje

По бойлерам - не в курсе.


Продаваны говорят что Китай.
Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях?
Выбрал, но пока не купил чешский.
rjkz
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  #<1 ... 1536153715381539
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