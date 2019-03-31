Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:По выбранному бойлеру рабочее давление 6, в доме из подвала выходит 8,5 (может там даже редуктор стоит -надо спросить в жэке), на моем этаже 4,5-5. Как мне помог наш коллега по форуму, подрывной клапан (чем не редуктор?) срабатывает на этой модели на 6,2.
У подрывного клапана немного другой принцип действия, и они есть нескольких типов, одни пропускают обратное давление через тарелку, а другие нет. Но подрывной на меньшее давление, это хороший вариант, от электролюкса?
Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
rjkz написав:Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
rjkz написав:Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
_Mykola_ написав:В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
почему не рассматриваете возможность консультации у технарей, кто их чинит ? позвонить 2-3 - получите 1-2 совета