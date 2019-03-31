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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1536153715381539

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:40

  rjkz написав:По выбранному бойлеру рабочее давление 6, в доме из подвала выходит 8,5 (может там даже редуктор стоит -надо спросить в жэке), на моем этаже 4,5-5. Как мне помог наш коллега по форуму, подрывной клапан (чем не редуктор?) срабатывает на этой модели на 6,2.

У подрывного клапана немного другой принцип действия, и они есть нескольких типов, одни пропускают обратное давление через тарелку, а другие нет.
Но подрывной на меньшее давление, это хороший вариант, от электролюкса?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:42

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  UA написав:Думаю если с пониманием моментов смонтировать бак из нержавейки - простоит нереально долго.
ПС. Нержавейка - ржавеет. Куда катится этот мир?

Нержавейка как правило ржавеет в месте сварки...
А узнать как сваривали и чем... ни дилер ни производитель не признается...


Почему сейчас все продавцы гонят на Электролюкс с нержавейкой?
У меня стоит очень много лет и без обслуживания. Но производства Швеции. Сейчас эта модель не производится (или никем не завозится).

Так вроде электролюкс стали делать и собирать у нас, и качество упало. :evil:
2010
https://interfax.com.ua/news/economic/52425.html
2018
https://antikor.com.ua/articles/251278- ... rikarpatje

По бойлерам - не в курсе.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:57

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:Нержавейка как правило ржавеет в месте сварки...
А узнать как сваривали и чем... ни дилер ни производитель не признается...


Почему сейчас все продавцы гонят на Электролюкс с нержавейкой?
У меня стоит очень много лет и без обслуживания. Но производства Швеции. Сейчас эта модель не производится (или никем не завозится).

Так вроде электролюкс стали делать и собирать у нас, и качество упало. :evil:
2010
https://interfax.com.ua/news/economic/52425.html
2018
https://antikor.com.ua/articles/251278- ... rikarpatje

По бойлерам - не в курсе.


Продаваны говорят что Китай.
Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях?
Выбрал, но пока не купил чешский.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:20

  rjkz написав:Продаваны говорят что Китай.
Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях?
Выбрал, но пока не купил чешский.

В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Продаваны говорят что Китай.
Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях?
Выбрал, но пока не купил чешский.

В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа


Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:10

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа

Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.

почему не рассматриваете возможность консультации у технарей, кто их чинит ?
позвонить 2-3 - получите 1-2 совета
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Электролюкс там не представлен.

Юзаю 2 Электролюкса(50л) в режиме нонстоп, вопросов нет
Один после 6 лет эксплуатации открыл, промыл, поменял анод(был сработан % на 50-60)
Второй юзаю 2й год полет нормальный

2 маленьких Аристона(15+30л), в одном через 8 лет потек бак, открыл, аноду все, понятно...
2й, поменял анод после 5 лет, пока полет нормальный...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:04

  морда написав:
  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа

Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.

почему не рассматриваете возможность консультации у технарей, кто их чинит ?
позвонить 2-3 - получите 1-2 совета


Я у всех спрашиваю.
Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво. :lol:
Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.
У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:08

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Электролюкс там не представлен.

Юзаю 2 Электролюкса(50л) в режиме нонстоп, вопросов нет
Один после 6 лет эксплуатации открыл, промыл, поменял анод(был сработан % на 50-60)
Второй юзаю 2й год полет нормальный

2 маленьких Аристона(15+30л), в одном через 8 лет потек бак, открыл, аноду все, понятно...
2й, поменял анод после 5 лет, пока полет нормальный...


Вот как раз у меня давно работает электролюкс с нержавейкой, у родственника работает электролюкс много лет обычный, но вопли что именно сейчас он испоганился.
Я определился с моделью, вроде все неплохо. Сейчас нет в наличии, но обещают что придет на следующей неделе. Такие сроки меня устраивают. Куплю- отпишусь, интересный вариант.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:29

  rjkz написав:
Я у всех спрашиваю.
Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво. :lol:
Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.
У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.

Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
UA
 
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