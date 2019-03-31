Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:По выбранному бойлеру рабочее давление 6, в доме из подвала выходит 8,5 (может там даже редуктор стоит -надо спросить в жэке), на моем этаже 4,5-5. Как мне помог наш коллега по форуму, подрывной клапан (чем не редуктор?) срабатывает на этой модели на 6,2.
У подрывного клапана немного другой принцип действия, и они есть нескольких типов, одни пропускают обратное давление через тарелку, а другие нет. Но подрывной на меньшее давление, это хороший вариант, от электролюкса?
Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
rjkz написав:Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
rjkz написав:Продаваны говорят что Китай. Не секрет, что продавцы в Ёпе получают от производителей бонусы за продажи. Может Электролюкс не понимает особенностей работы в украинских реалиях? Выбрал, но пока не купил чешский.
В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
_Mykola_ написав:В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
почему не рассматриваете возможность консультации у технарей, кто их чинит ? позвонить 2-3 - получите 1-2 совета
_Mykola_ написав:В Леруа, вроде нет бонусов от производителей у продавцов (несколько лет назад, точно не было) поэтому можно было получить вполне сносную консультацию от толковых продавцов, в отличие от Епа
Да, молодой человек в Леруа говорил вполне грамотные вещи, но кажется Электролюкс там не представлен.
почему не рассматриваете возможность консультации у технарей, кто их чинит ? позвонить 2-3 - получите 1-2 совета
Я у всех спрашиваю. Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво. Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие. У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.
Юзаю 2 Электролюкса(50л) в режиме нонстоп, вопросов нет Один после 6 лет эксплуатации открыл, промыл, поменял анод(был сработан % на 50-60) Второй юзаю 2й год полет нормальный
2 маленьких Аристона(15+30л), в одном через 8 лет потек бак, открыл, аноду все, понятно... 2й, поменял анод после 5 лет, пока полет нормальный...
Вот как раз у меня давно работает электролюкс с нержавейкой, у родственника работает электролюкс много лет обычный, но вопли что именно сейчас он испоганился. Я определился с моделью, вроде все неплохо. Сейчас нет в наличии, но обещают что придет на следующей неделе. Такие сроки меня устраивают. Куплю- отпишусь, интересный вариант.
rjkz написав: Я у всех спрашиваю. Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво. Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие. У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.
Вопрос к реальным арендодателям. Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя. Кто оплачивает ремонт или замену? В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники". Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.