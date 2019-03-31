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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1537153815391540

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.2 5 49
Виросли більш як на 50%
10%
5
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
7
Знизилися на 26 - 50%
41%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:15

  UA написав:
  rjkz написав:
Я у всех спрашиваю.
Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво. :lol:
Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.
У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.

Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.

Оголошуючи розмір орендної ставки і демонструючи новим клієнтам комунальні квитанції за попередній місяць з метою усвідомлення ними загальної суми щомісячних платежів, інформую, що усі можливі технічні проблеми у квартирі, які виникли явно не з вини орендарів, усуваються мною особисто за власний рахунок у стислі терміни. Єдина вимога до клієнтів - у разі виникнення і виявлення ними негараздів негайно, у будь-який час інформувати мене для оперативного реагування.
ihorkyiv
 
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  #<1 ... 1537153815391540
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