rjkz написав:

Я у всех спрашиваю.Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво.Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.