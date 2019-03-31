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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 лип, 2019 23:15
UA написав: rjkz написав:
Я у всех спрашиваю.
Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво.
Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.
У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Оголошуючи розмір орендної ставки і демонструючи новим клієнтам комунальні квитанції за попередній місяць з метою усвідомлення ними загальної суми щомісячних платежів, інформую, що усі можливі технічні проблеми у квартирі, які виникли явно не з вини орендарів, усуваються мною особисто за власний рахунок у стислі терміни. Єдина вимога до клієнтів - у разі виникнення і виявлення ними негараздів негайно, у будь-який час інформувати мене для оперативного реагування.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 08:15
UA написав: rjkz написав:
Я у всех спрашиваю.
Еще есть свой опыт и голова, но как говориться одна голова хорошо, а две - некрасиво.
Если за последние годы ситуация поменялась в плане качества, то у кого спросить как не у коллег? Этот вопрос для всех шкурный - мы вкладываем деньги и нас заботит безопасность и отсутствие гемора. Есть конечно люди, которые не заморачиваются такими нагрузками на мозг, но, хвала Создателю, не все такие.
У меня есть знакомый, который только в недавнее время как-то начал менять свои взгляды на комплектацию. Он не лендлорд, но у него несколько своих домов, до этого было несколько квартир, всегда покупал все самое дешевое, потом покупал вместо вышедшего из строя все самое дешевое, но другое. При этом сам торгует недорогим ассортиментом и в конце концов "нащупал" некую "золотую середину", когда дешевое, но не самое, и имеет какое-то качество. Такое знание дорого стоит, особенно в аренде. Себе можно, если финансы позволяют, купить высокобрендовые комплектующие с заранее известным качством (и то надо "держать руку на пульсе"), а в аренду имеет смысл брать минимально стоящее качество, которое будет долго работать, не будет стоить верхней ценовой планки и не вылетит в короткий срок.
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Я ремонтирую, если поломка незначительная, а люди живут очень долго, то могут и они - они-же вроде как платят за право пользования вашим имуществом.
Пару раз сами вызывали мастера на ремонт стиралки - один раз им стоило грн 300 (не знаю что там было), второй раз 500 - я предложил компенсировать, но они отказались - оказалось сами виноваты (что-то из кармана не вытащили и оно попало в помпу).
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53
ihorkyiv написав:
інформую, що усі можливі технічні проблеми у квартирі, які виникли явно не з вини орендарів, усуваються мною особисто за власний рахунок у стислі терміни. Єдина вимога до клієнтів - у разі виникнення і виявлення ними негараздів негайно, у будь-який час інформувати мене для оперативного реагування.
Орендарям зазвичай це похрєн.
Якщо не працює одна розетка чи трохи тече труба - вони тижнями і місяцями будуть мовчати. Доки власник випадково сам не побачить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:06
UA написав:
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Все ремонты техники, дверок в шкафчиках, телевизоров и т. д. на арендаторах.
Это приучает их пользоваться имуществом аккуратно, а не как бог на душу положит.
В случае поломок от них не зависящих (прорывы труб, проблемы с проводкой и т. д.) ремонт идет за мой счет
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 01 сер, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:14
antey1969 написав: UA написав:
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Все ремонты техники, дверок в шкафчиках, телевизоров и т. д. на арендодателях
.
Это приучает их пользоваться имуществом аккуратно, а не как бог на душу положит
Арендарях.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:44
sinus написав: antey1969 написав: UA написав:
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Все ремонты техники, дверок в шкафчиках, телевизоров и т. д. на арендодателях
.
Это приучает их пользоваться имуществом аккуратно, а не как бог на душу положит
Арендарях.
Исправил)))
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antey1969
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