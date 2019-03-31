|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:59
UA написав:
Вопрос к реальным арендодателям.
Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.
Кто оплачивает ремонт или замену?
В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".
Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.
Ситуации, конечно, бывают разные, но если, допустим, стиралка сдохла просто от старости, то нормальный арендодатель должен предоставить другую за свой счет. До реальных ситуаций не доходило, но был морально готов к такому решению, когда сдавал.
Сейчас в арендуемой квартире начал лопаться дерматин на подлокотниках дивана. Показал лендлорду, тот покивал головой, сказал что-то в духе "ну, мы ожидали, что это рано или поздно произойдет" и, вроде как, на этом тема закрылась и новый диван никто не ожидает.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:03
antonivs3 написав: ihorkyiv написав: antonivs3 написав:неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн
.
Відверто, не розумію навіщо купили ?? Щоб здавати за 6000 грн ?? Вгатити реальних умовно 35000 доларів, щоб одержувати щомісяця ці "сльози" !!!!?? Здавати за 6000 грн прийнЯтно квартиру, яку маєте у власності "від народження" або одержали у спадщину. Але "закопати" біля чотирьох десятків тисяч баксів заради нікчемного доходу... !!!
Не розумію.
не 40, и не 35, біля 33. а які ще варіанти пасивно отримувати "сльози" до 10 відсотків річних? розбираючись в темі, можна підібрати варіант трошки кращий, але з впевненістю можна розраховувати до 2000грн/міс з кожної стопки Франклинів.
Учитывая риски и амортизацию, доходность в 8% годовых - это считай убыток.
Считаю такие покупки невыгодными. Хотя это на сегодня демонстрирует рынок...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:17
Gastarbaiter написав:
Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.
если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10768
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 998 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:31
Прохожий написав:
знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
Идиоты которые не знают физику?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14075
|1084227
|
|
|8
|701
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|182099
|
|