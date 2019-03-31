Додано: Чет 01 сер, 2019 18:59

UA написав: Вопрос к реальным арендодателям.

Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.

Кто оплачивает ремонт или замену?

В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".

Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50. Вопрос к реальным арендодателям.Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя.Кто оплачивает ремонт или замену?В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники".Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.

Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.Ситуации, конечно, бывают разные, но если, допустим, стиралка сдохла просто от старости, то нормальный арендодатель должен предоставить другую за свой счет. До реальных ситуаций не доходило, но был морально готов к такому решению, когда сдавал.Сейчас в арендуемой квартире начал лопаться дерматин на подлокотниках дивана. Показал лендлорду, тот покивал головой, сказал что-то в духе "ну, мы ожидали, что это рано или поздно произойдет" и, вроде как, на этом тема закрылась и новый диван никто не ожидает.