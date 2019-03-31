Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Вопрос к реальным арендодателям. Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя. Кто оплачивает ремонт или замену? В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники". Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку. Ситуации, конечно, бывают разные, но если, допустим, стиралка сдохла просто от старости, то нормальный арендодатель должен предоставить другую за свой счет. До реальных ситуаций не доходило, но был морально готов к такому решению, когда сдавал. Сейчас в арендуемой квартире начал лопаться дерматин на подлокотниках дивана. Показал лендлорду, тот покивал головой, сказал что-то в духе "ну, мы ожидали, что это рано или поздно произойдет" и, вроде как, на этом тема закрылась и новый диван никто не ожидает.
antonivs3 написав:неплохую в мае купили и тут же сдали за 6000грн.
Відверто, не розумію навіщо купили ?? Щоб здавати за 6000 грн ?? Вгатити реальних умовно 35000 доларів, щоб одержувати щомісяця ці "сльози" !!!!?? Здавати за 6000 грн прийнЯтно квартиру, яку маєте у власності "від народження" або одержали у спадщину. Але "закопати" біля чотирьох десятків тисяч баксів заради нікчемного доходу... !!! Не розумію.
не 40, и не 35, біля 33. а які ще варіанти пасивно отримувати "сльози" до 10 відсотків річних? розбираючись в темі, можна підібрати варіант трошки кращий, але з впевненістю можна розраховувати до 2000грн/міс з кожної стопки Франклинів.
Учитывая риски и амортизацию, доходность в 8% годовых - это считай убыток.
Считаю такие покупки невыгодными. Хотя это на сегодня демонстрирует рынок...
Gastarbaiter написав:Перекладывать ремонт техники на арендаторов - ну это как если бы вы взяли напрокат автомобиль, а у него через 50 км накрылся движок и вам выставляют счет за капиталку.
если бы компьютер показал что вы 50км проехали на макс оборотах то заплатили бы аж бегом знаю реальную ситуацию когда квартиранты в бюджетном сегменте летом "охлаждали" кухню с помощью открытой дверцы морозильной камеры холодильника
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Оренда квартир у столиці цього літа. Дивно, що 1-кім. у Шевченківському і Дарницькому районах - в одній ціні. Може спрацьовує чинник домінації хрущів у першому, але разом з тим другий у значній своїй частині відзначається повітрям "унікальної духм"яності" з Бортничів і від "Енергії". Абсолютно необ"єктивним є твердження: "Если сравнивать среднюю стоимость квартир первого полугодия 2018 и 2019 годов, то очевиден рост цен на все виды жилья. Например, «однушки» выросли на 43%". У першій половині 2018-го здавав хруща з хорошим ремонтом біля метро у Шевченківському р-ні за 10000 грн., у цьому році - за 11000 грн. І де тут 43% ??? Подивився на ціну Печерська і фразу "Сложнее всего найти жилье на Подоле и Печерске". А наш колега на форумі стверджував, що здає у 2-х хвилинах від м. "Печерська" за 5000 грн. З таким "бізнесом" явно не бідуватиме у житті. ))) https://stroyobzor.ua/news/skolko-stroi ... t-olx.html
UA написав:Сдали вы квартиру, а через пару месяцев, что то из бытовой техники вышло из строя. Кто оплачивает ремонт или замену? В самом дешевом сегменте, очень многие арендодатели включают пластинку "А я вам в исправном состоянии всё передал - ремонтируйте за свой счет или сидите без техники". Некоторые предлагают расходы поделить 50 на 50.
Есть наука, которая называется теория надежности. Если вкратце, то либо ломается сразу, либо от старости. Либо сломалось за 3 месяца эксплуатации, либо через 10 лет. Если люди въехали и у них все стало ломаться, то, что по сроку не должно ломаться, я вызываю мастера и начинаю его допытывать "в чем причина?". Если пришло время, то все понятно. Это мои затраты. Естественный износ. Если спорная ситуация, беру на себя, но более жестко повышаю цену при следующем повышении - нежелательные жильцы. Если из-за нарушения условий эксплуатации, то либо на арендаторов, либо пополам, но потом отыгрываюсь в цене аренды.
Vlad442 написав:Почитал последние страницы. Повеселили рассуждения людей, которые этим никогда не занимались и вряд ли займутся. viewtopic.php?p=4705483#p4705483
sinus написав:Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути. Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.
Как это технически? Пока молодой и развивает (себя или бизнес) больших доходов нет. Когда они появляются, нужно за 10-20 лет скопить на эти квартиры. Если доходность 7% годовых, то, чтобы получать 2000 долларов в месяц на пенсии, нужно вложить 350 тыс. То есть нужно откладывать 15 лет еще по 2000 долларов в месяц. Откладывать половину доходов в молодости это жить в искуственной бедности, чтобы получать в старости не нужные деньги - у пенсионеров другой уровень расходов. Следующий момент в том, что если не продавать эти квартиры, то получится что человек положил жизнь, чтобы сделать наследников богатыми.
Все остальное про аномальную амортизацию, необходимость кого-то нанимать, чтобы менеджить квартиры, не хочется даже комментировать. Настолько все это далеко от реальности.
якщо брати нормальних людей за 40, то в них молодiсть пройшла в бiдних 90х, так що не лякай злиднями .., а з 2008 тема КРЖН йде вниз ... Европа стагнуе з ростом ВВП 1%+, трохи краще в Польщі з ростом... я би думав все ж про південно СхіднуАзію: там стально з ростом ВВП та демографією...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.