Vlad442 написав:

sinus написав: Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.

Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими. Залежить від сьогодняшніх витрат. В ідеалі скільки зараз витрачаєте, стільки і сумма з аренд квартир повинна бути.Наприклад витрачаєте 2000 доларів на місяць, тоді і аренда з квартир має бути 2000 дол.чистими.

Почитал последние страницы. Повеселили рассуждения людей, которые этим никогда не занимались и вряд ли займутся.Как это технически? Пока молодой и развивает (себя или бизнес) больших доходов нет. Когда они появляются, нужно за 10-20 лет скопить на эти квартиры. Если доходность 7% годовых, то, чтобы получать 2000 долларов в месяц на пенсии, нужно вложить 350 тыс. То есть нужно откладывать 15 лет еще по 2000 долларов в месяц. Откладывать половину доходов в молодости это жить в искуственной бедности, чтобы получать в старости не нужные деньги - у пенсионеров другой уровень расходов.Следующий момент в том, что если не продавать эти квартиры, то получится что человек положил жизнь, чтобы сделать наследников богатыми.Все остальное про аномальную амортизацию, необходимость кого-то нанимать, чтобы менеджить квартиры, не хочется даже комментировать. Настолько все это далеко от реальности.