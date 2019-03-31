Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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на форуме домик часто сравнивают новые дома. На окраине города которые построенные 5 лет назад уже устаревшие. Это не значит что они не будут сдаваться, просто цена будет дешевая всегда.
Запросы арендатора и покупателя разные. В среднем сегменте последнее на что будет смотреть арендатор, это на то, сколько дому лет. 3, 5 или 10.
proftpd66 написав:Эрик рассказывет, что не сберигать, а инвестировать.
Это спорно, но он так рассказывает
Я не трачу время на видео типа "формула богатства". Что-то подсказывает мне, что они для бедных. Если бы можно было бы разбогатеть посмотрев видео, все были бы богатыми. Про инвестировать - везде нужна мера. Финансовый резерв нужен чтобы без лишних нервов пройти трудные участки пути, но, откладывать в течении самых продуктивных 15 лет половину дохода ради призрачного будущего, это не правильно. Я сам примерно так делал и считаю это самой большой своей финансовой ошибкой.
самою великою помилкою було при шансі лишитися хоч чучелом, хоч тушкою в Мюнхені у 1999 все ж не лишився... хоча хто зна...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:А как этот украинский пенсионер решает/будет решать медицинский вопрос?
почему именно пенсионер, остальные что не болеют? решения у этого вопроса нет, так же как и решения где пересичному заработать 1-2к$ в месяц.
У нас суспільство рівних можливостей. Один спроможний заробити достатню суму, щоб поїхати з дружиною відпочити на Бора Бора, а інший - чимчикувати босоніж усією сім"єю під час відпустки до ставка-копанки. За паритетом купівельної спроможності (ПКС) зазначена вами 1000 доларів у США відповідає 3346 доларів доходу, що є у тій країні середньою зарплатою. З огляду на кількість автомобілів в Україні (уже мовчу про Київ) народ у нас далеко не злиденний. А якщо переглянути світлини з чорноморсько-азовських курортів, де пляжі забиті мов лежбища тюленів, а вартість відпочинку співставна з туром до Туреччини, то душу окутує нестримна радість і оргазмоподібне задоволення за рівень життя своїх співгромадян. Пропоную інформативну статтю, за якою кожен форумчанин зможе вирахувати рівень своєї "бідності". "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности", В мире Украина далеко не страна бедняков, Уровень бедности в Украине меньше, чем во Франции, На сегодня только 10% украинцев считает себя бедными". "Так, в Европе определили девять позиций: если три из них отсутствуют, люди считаются бедными. Если отсутствуют четыре, то крайне бедными. В этот список входят: Наличие телефона; Наличие цветного телевизора; Наличие стиральной машины; Наличие автомобиля; Денег хватает для отдыха вне дома по меньшей мере неделю в год; Денег хватает на блюда из мяса, рыбы через день; Есть возможность позволить себе непредвиденные, но необходимые траты; Денег хватает на поддержку достаточно теплой температуры в своем жилище; Денег в полной мере хватает на оплату арендных/ипотечных и коммунальных платежей". Хтось з форумчан не має зазначених позиційних можливостей ?? Тож з "тотальним зубожінням" вас !! https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 00474.html
Ну Украина пока еще не самая бедная страна в мире, пока только в Европе. Основные социальные группы, живущие за чертой бедности - это пенсионеры и жители депрессивных регионов. С другой стороны, если взять всех остальных "небедных" людей, то окажется, что они не такие уж и богатые, просто в чем-то им "повезло" быть "рожденными в СССР" и "получившими" жилье. Кто может себе представить массовое явление, когда пенсионеры с пенсией 60 баксов снимают жилье в Киеве? А это будет. Будет массовое явление наличия нетрудоспособных по возрасту людей, которым не удалось заработать на свое жилье, не говоря уже о "личном пенсионном фонде". Как эта ситуация разрулится? -хз. Кроме того, есть такое понятие как "эквити", иными словами - "сколько ты стоишь" и если в среднем по стране эквити населения очень даже неплохое ввиду наличия какого-никакого но своего жилья у очень значительной части населения, и отсутствия кредиторской задолженности из-за низкого уровня кредитования, но вот генерирование дохода очень низкое, особенно если сопоставить соотношение эквити и бэкграунда.То есть, у нас в среднем очень образованное население, но это образование не очень влияет на возможность получения бОльшего дохода. Еще раз - я говорю именно об Украине,а не персонально о Киеве и тем более не о Печерске. Поэтому примеры о переполненных кафе в Оушен Плазе в ответ мне не приводите. Теперь внимательно посмотрим на эту самую эквити. И что мы видим - у народа в основном есть свое жилье...но больше ничего особо нет. А само жилье стоит не очень дорого даже в Киеве. Мало того - дешевеет, не смотря на временные всплески цен однушек у метро и в новостроях . У моих знакомых в США нет своего жилья (арендуют) и нет своего автомобиля (лиз) и нет стиралки (есть общая лондри в комплексе), но...есть месячный доход выше 10 куе (причем до названного предела генерирует только один супруг, а супруга хоть и меньше, но тоже кое-что) на хаузхолд. Они беднее среднего жителя Украины с наследственным хрущем, в котором живут 3 поколения, старым в основном (старше 3-5 лет) автомобилем, стиралкой и самым последним яфоном? Поэтому, как ни считать, но не сильно верится, что данная методика как-то подходит к определению бедности. ====== на Заході та сама проблема для поколінь X,Y,Z ... більшість з них, хто не має власного житла та орендує тепер, зустріне старість теж в оренді, або мігрує в Болгарію доживати на пенсії.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.